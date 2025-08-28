  1. استانها
  2. لرستان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

طرح محله‌محور «سلام» در مدارس لرستان اجرا می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از اجرای طرح محله‌محور «سلام» در مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در جلسه برنامه‌ریزی و هم‌اندیشی طرح محله‌محور «سلام»، اظهار داشت: طرح محله‌محور سازمان بهزیستی باهدف ارائه خدمات و فعالیت‌های اجتماعی در لرستان اجرایی می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه سلامت اجتماعی یکی از ارکان سلامت انسان و جامعه است، گفت: سلامت اجتماعی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و انسجام تعاملات اجتماعی دارد.

توصیفیان با بیان اینکه رئیس‌جمهور بر اجرای این طرح تأکید کردند، افزود: در این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک شرکای اجتماعی با تمام توان، این برنامه را در محلات اجرایی می‌کند.

