وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه شد.
در آئین استقبال از وی منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا رئیس مجمع نمایندگان استان، فضل الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر یک روزه به استان کرمانشاه، ضمن شرکت در نشستهای تخصصی با مدیران و فعالان حوزه کار و رفاه اجتماعی، از طرحها و پروژههای مرتبط بازدید خواهد کرد.
این سفر در ادامه برنامههای هفته دولت برای ارتقای سطح خدمات رفاهی، اشتغالزایی و حمایت از اقشار مختلف جامعه در استانهای کشور انجام میشود و کرمانشاه به دلیل جایگاه ویژه خود در حوزه اشتغال و تعاون، یکی از محورهای اصلی این برنامههاست.
نظر شما