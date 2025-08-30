  1. استانها
درخشش عکاس مهر قم در پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش

قم – «فاطمه سادات عظیمی» عکاس خبرگزاری مهر استان قم، در پنجمین دوره عکسواره سراسری محرم کیش موفق به کسب مقام برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره عکسواره سراسری محرم کیش، یکی از مهم‌ترین رویدادهای عکاسی آئینی کشور، با حضور گسترده عکاسان از سراسر ایران و عراق برگزار شد.

در این دوره، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ اثر از ۳۰ هنرمند به دبیرخانه ارسال شد و پس از داوری‌های دقیق، آثار برگزیده در نمایشگاهی سه روزه در گالری استاد فرشچیان فرهنگسرای سعدی کیش به نمایش گذاشته شدند.

در میان راه‌یافتگان به مرحله نهایی، «فاطمه سادات عظیمی» عکاس خبرگزاری مهر استان قم، با اثر خود، موفق به کسب مقام برتر شد.

نمایشگاه آثار منتخب در گالری استاد فرشچیان برگزار و در مراسم اختتامیه از برگزیدگان تجلیل شد.

