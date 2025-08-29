بازدید جنجالی وزیر از خوابگاه؛ بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست شهریورماه آموزش عالی کشور با مجموعهای از اخبار مهم و حاشیهساز از جمله بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و اعتراض دانشجویان خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی گرفته همراه بود.
در این گزارش مهمترین اخبار آموزش عالی در این هفته (اول تا هفتم شهریورماه) را مرور میکنیم.
بازگشت دانشجویان محروم به دانشگاهها
حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم اعلام کرد: به پرونده تمام دانشجویانی که بنا بر دلایل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده بودند، رسیدگی شد وهمگی به دانشگاه برگشتند.
وی در مورد بازگشت اساتید دانشگاه افزود: این فرآیند برای اساتید متفاوت است. چند ده استاد دانشگاه به دانشگاهها برگشتند. برخی از اساتید دانشگاه متأسفانه مهاجرت کردند و برخی اساتید دانشگاه نیز ممکن است هنوز به دانشگاه برنگشته باشند که علت آن به استعلام از مراجع ذیربط برمیگردد که کارشان به تأخیر افتاده است. اگر اساتید دانشگاهها که مهاجرت کردهاند؛ تقاضای برگشت کنند ما حتماً استقبال و کمک برای بازگشت آنها به دانشگاهها میکنیم.
حواشی بازدید سرزده وزیر علوم و خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی
ماجرای اعتراض دانشجویان خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی، بازدید سرزده وزیر علوم و حواشی آن وضعیت خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی در آستانه سال تحصیلی، یکی از حواشی آموزش عالی در این هفته بود.
دانشجویان با انتشار عکسهایی در فضای مجازی، وضعیت بهداشت محیط و امکانات رفاهی خوابگاهها را غیرقابل قبول عنوان کردند. وزیر علوم در بازدید سرزده از خوابگاه دخترانه قائم مقام دانشگاه شهیدبهشتی، با بررسی میدانی وضعیت این خوابگاه، نسبت به برخی معضلات رفاهی از جمله کمبود آب و محدودیتهای ایجادشده در فضای باز خوابگاه واکنش نشان داد.
وی گفت: دانشجویان نباید دغدغهای جز تحقیق و تحصیل داشته باشند و این خوابگاه بهدلیل تعلل مدیریت دانشجویی، در یکی از حساسترین بازههای زمانی یعنی ایام امتحانات پایان ترم، به مدت چندروز با مشکل جدی کمبود آب مواجه بوده که این موضوع باید با اقدام فوری مسئولان ذیربط در کمترین زمان ممکن برطرف میشد.
همچنین دانشگاه شهیدبهشتی در واکنش به انتشار ویدئوی درگیری لفظی وزیر علوم با مسئولین این دانشگاه اطلاعیهای منتشر و وجود درگیری لفظی بین وزیر و رئیس دانشگاه را تکذیب کرد.
تغییرات مدیریتی در دانشگاه آزاد
محمدعلی اکبری، معاون علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد، استعفا داد و در پی آن، بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه، سودابه سلیمانی را به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب کرد.
انتصاب اعضای جدید شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو؛ انتصاب ظریف و محقق داماد
از سوی وزیر علوم، آیتالله سید مصطفی محقق داماد، ژاله آموزگار، غلامعلی حداد عادل، محمدجواد ظریف و حسامالدین آشنا به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی منصوب شدند.
زمان آغاز سال تحصیلی جدید
معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از اواخر شهریورماه آغاز میشود و دانشجویان ورودی جدید از هفته سوم و چهارم مهرماه پس از اعلام نتایج آزمونهای سراسری وارد کلاسها خواهند شد.
بررسی رتبهبندی جهانی دانشگاهها در پنج سال اخیر؛ عربستان در کیفیت جلو زد
این نگاه دقیق نشان میدهد که ایران با حضور گسترده دانشگاهها در سه نظامهای رتبهبندی، بیشتر به «کمیت» تکیه کرده است؛ عربستان با سرمایهگذاری هدفمند سهم بیشتری از دانشگاههای برتر جهان را به دست آورده و ترکیه با داشتن تعداد قابل توجهی دانشگاه در نظامهای رتبهبندی و چند دانشگاه شاخص در بین برترین دانشگاههای جهان، تعادلی میان کیفیت و کمیت ایجاد کرده است.
در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که تعداد دانشگاههای ایران با رتبه زیر ۵۰۰ در یکی از نظامهای معتبر بینالمللی باید به ۲۰ دانشگاه افزایش یابد. این در حالی است که سیاستگذاران در سالهای اخیر مسیر کاملاً متفاوتی از این هدفگذاری را طی کردهاند و به جای تمرکز بر افزایش تعداد دانشگاههای با رتبه زیر ۵۰۰، تعداد کل دانشگاهها را در رتبهبندیهای بینالمللی افزایش دادهاند.
آخرین وضعیت فوقالعاده خاص کارکنان وزارت علوم
مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، اعلام کرد که بر اساس قانون مصوب مجلس و پیشنویس آئیننامه دولت، تمامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها مشمول فوقالعاده خاص خواهند شد و اختلافی میان نظام پرداخت در وزارت علوم و وزارت بهداشت ایجاد نخواهد شد.
ضرورت تأمین منابع برای بازسازی خوابگاهها
شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، بر لزوم تأمین منابع جدید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای بازسازی، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی تأکید کرد. وی گفت پراکندگی اعتبارات و تعدد متولیان منجر به بروز چالش در برنامهریزی نوسازی خوابگاهها شده است.
بازنگری برنامههای آموزشی تخصصی پزشکی
برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) «مولتیپل اسکلروزیس و بیماریهای التهابی میلینزدا»، رشته تخصصی «جراحی قلب و عروق» و رشته فوق تخصصی «جراحی قلب و عروق» بازنگری شد.
استفاده نشدن از سهمیههای پسادکتری
دکتر پیمان صالحی در اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با اشاره به اهمیت دوره پسادکتریگ گفت: با اینکه مصوبه شورای عتف در این راستا ابلاغ شده اما دانشگاه در این راستا غیرفعال است. ۵۰۰ سهمیه امریه سربازی برای پسادکترا فراهم شده که تاکنون استفاده نشده است.
وی اظهار کرد: با اینکه مجوز سالانه ۵۰۰ امریه سربازی برای محققان پسادکتری از سوی مقام معظم رهبری صادر شده اما هنوز یک مورد از آن نیز مورد استفاده قرار نگرفته است. محققان پسادکتری میتوانند برای استفاده از این امکان به سامانه ساجد وارد شوند و روند ثبتنام امریه پسادکتری را ثبت کنند. لازم است اطلاعرسانی در این راستا برای دانشجویان دکتری و فارغالتحصیلان دکتری بهصورت جدی انجام شود.
موفقیت دانشجویان در مسابقات ریاضی کشور
دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف با کسب سه مدال طلا و دو مدال نقره، مقام اول در چهلوهفتمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور را کسب کردند.
