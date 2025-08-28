اطلاعیه دانشگاه شهیدبهشتی در واکنش به انتشار ویدئوی درگیری لفظی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، روابطعمومی دانشگاه شهید بهشتی در واکنش به انتشار ویدئویی با موضوع «درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی در بازدید از خوابگاه این دانشگاه» اطلاعیهای منتشر کرد.
متن اطلاعیه روابطعمومی دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
به اطلاع افکار عمومی و جامعه فهیم میرساند:
در پی ایجاد هجمه رسانهای از بازدید سرزده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از خوابگاه دخترانه قائم مقام دانشگاه شهید بهشتی که با همراهی رئیس محترم دانشگاه و مسئولان مربوطه با هدف پیگیری وضعیت خدمات رفاهی دانشجویان انجام شد، روابطعمومی این دانشگاه ضروری میداند توضیحاتی در این باره ارائه دهد.
۱. مشکل کمبود آب به دلیل فشار ناکافی پمپ برای تأمین مخازن موجب قطعی آب در خوابگاه دخترانه قائم مقام دانشگاه شهید بهشتی شد که این موضوع با پیگیریهای بههنگام شورای صنفی دانشجویان و همکاری معاونت دانشجویی تا روز یکشنبه ۲ شهریورماه برطرف شد.
۲. بازدید سرزده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از این خوابگاه با هدف پیگیری امور دانشجویان و نظارت بر وضعیت رفاهی خوابگاه دانشگاهها به عنوان یکی از اولویتهای کاری وزارت علوم انجام شد که در جریان این بازدید میدانی، وزیر محترم علوم به همراه رئیس دانشگاه از نزدیک در جریان مهمترین نیازها و انتظارات دانشجویان قرار گرفتند.
۳. در این بازدید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از برطرف شدن مشکل کمبود آب مطلع شد و با مخاطب قرار دادن مسئول خوابگاه و انتقاد از سوءمدیریت در زمان بروز مشکل، خاطر نشان کرد دانشجویان همچون فرزندان ما هستند که خانوادههایشان آنها را به ما امانت سپردهاند و باید طوری خدمت کنیم که هیچ دغدغهای جز مطالعه و تحصیل نداشته باشند.
۴. استفاده بهینه از فضای باز (حیاط خوابگاه) یکی دیگر از خواستههای دانشجویان بود که در جریان این بازدید مطرح شد و با توجه به اهمیت صیانت از دانشجویان دختر و حفظ کرامت و امنیت آنها مقرر شد، بهینهسازی فضای خوابگاه با مشارکت و طراحی دانشجویان برای بازسازی و زیباسازی در دستور کار دانشگاه قرار گرفته تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد.
۵. در این بازدید که در فضایی صمیمانه و با رویکرد حل مشکلات دانشجویان و ارتقای سطح خدمات رفاهی انجام شد، هیچگونه درگیری لفظی میان دکتر حسین سیمایی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر سید محمودرضا آقامیری رخ نداد و تیتر خبری با عنوان جدال لفظی در فضای مجازی، با هدف ایجاد تشویش ذهنی و تفرقه در جامعه وزین علمی کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
شایان ذکر است، دانشگاه شهید بهشتی همراستا با اهداف و سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همواره تلاش کرده است با نگاهی همافزا برای بهبود کیفیت خدمات علمی، آموزشی و رفاهی دانشجویان نخبه این دانشگاه و اعتلای آموزش عالی کشور گام بردارد.
نظر شما