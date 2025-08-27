به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی در آستانه سال تحصیلی، موجی از اعتراض دانشجویان را به همراه داشته است. دانشجویان با انتشار عکسهایی در فضای مجازی، وضعیت بهداشت محیط و امکانات رفاهی خوابگاهها را غیرقابل قبول عنوان کردهاند.
دانشجویان خوابگاههای دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از وضعیت رفاهی اعلام کردند: بارها این موضوع مطرح و یادآوری شده است، اما تاکنون هیچ پاسخ روشنی از سوی مسئولان یا شورای صنفی ارائه نشده است.
آنها همچنین خواستار ارائه گزارش دقیق درباره اقدامات صورتگرفته و نتایج آن بهطور عمومی شدند تا اعتماد از دست رفته به شورای صنفی بازگردد.
دانشجوی خوابگاه باکری این دانشگاه با انتشار این عکس نسبت به وضعیت بهداشت آشپزخانه این خوابگاه معترض شدند.
یک دانشجوی دیگر دانشگاه شهید بهشتی با انتشار تصاویر و گزارشهایی از خوابگاه خود، از وضعیت نامناسب یخچالها خبر داد و تاکید کرد: «برخی از یخچالها کپکزده و کرمزده بوده و شرایط بهداشتی آنها غیرقابل قبول است. این دانشجو افزود که این مشکلات نه تنها سلامت ساکنان خوابگاه را تهدید میکند، بلکه باعث نگرانی و ناراحتی روحی دانشجویان نیز شده است.»
این تصویر، وضعیت سالن مطالعه دانشجویان را در روزهای اخیر نشان میدهد، دانشجویی در توضیح این عکس گفته است: «روی میزها لایههای خاک و آلودگی به وضوح قابل مشاهده است و نشاندهنده کمتوجهی به نظافت و شرایط محیطی است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی، تمرکز و بهرهوری آنها در مطالعه و فعالیتهای علمی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.»
این اعتراضات در حالی مطرح میشود که روز گذشته حسین سیمایی وزیر علوم نیز در بازدید سرزده از یکی از خوابگاههای دختران دانشگاه، محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهیدبهشتی را به دلیل وضعیت نامناسب رفاهی و کمبود آب در این خوابگاهها مورد بازخواست قرار داد.
دانشجویان دختر در این خوابگاه با اعتراض به وضعیت کمبود آب در خوابگاه بیان میکنند: روزانه فقط یک بطری آب در اختیار هر دانشجو قرار میگیرد.
پیگیریهای خبرنگار مهر از مسئولان دانشگاه شهیدبهشتی تا زمان تهیه این گزارش بی نتیجه ماند.
نظر شما