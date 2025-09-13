درخواست خوابگاه برای دانشجویان علم و صنعت فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اسکان امور خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت از فراهم شدن امکان درخواست خوابگاه برای دانشجویان روزانه این دانشگاه خبر داد.

شورای اسکان مدیریت امور خوابگاه‌های دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد که امکان ثبت درخواست خوابگاه برای دانشجویان روزانه این دانشگاه فراهم شده است. بر اساس این اطلاعیه، با توجه به فعال شدن درخواست خوابگاه در سامانه صندوق رفاه دانشجویان برای نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، دانشجویانی که تنها برای نیمسال اول مجاز به استفاده هستند، می‌توانند یک نیمسال را انتخاب کنند و سایر دانشجویان امکان انتخاب هر دو نیمسال را خواهند داشت.

دانشجویان متقاضی لازم است در اسرع وقت با مراجعه به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی refah.swf.ir و از طریق بخش «خوابگاه – درخواست اقامت» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.