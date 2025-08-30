ماجرای خودکشی در خوابگاه شهید بهشتی از زبان یک مسئول دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، یک مقام آگاه با بیان اینکه شامگاه چهارشنبه پنجم مردادماه، یکی از پژوهشگران دوره پسادکتری در خوابگاه دانش‌پژوهان در اقدامی تلخ و ناگوار به زندگی خود پایان داد، گفت: پس از اطلاع از این حادثه، مسئولان دانشگاه پیش از حضور نیروهای امدادی در محل حادثه حضور یافتند و ضمن گفت‌وگو با ساکنان سرای دانش‌پژوهان از نزدیک روند رسیدگی به حادثه را پیگیری کردند.

وی افزود: پس از اینکه گروه پزشکی اورژانس حاضر در صحنه، فوت متوفی را تایید کرد، مسئولان دانشگاه به پلیس و پزشکی قانونی اطلاع دادند و با حضور متخصصان مربوطه و طی مراحل قانونی، پیکر مرحومه حوالی ساعت یک بامداد به سردخانه منتقل شد.

این مقام آگاه درباره علت وقوع این حادثه گفت: پس از مشاهده شواهد و بررسی پلیس، گمانه‌زنی اولیه از علت این تصمیم، شخصی و عاطفی اعلام شده است.

این مقام مسئول، علت حضور فرد متوفی در سرای موقوفه دانش‌پژوهان را، امکان اسکان تمامی پژوهشگران دوره پسادکترا از سراسر دانشگاه‌های کشور با شرایط مشخص در این سرا بیان کرد.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، دوستان و همکاران آن مرحومه، از خداوند متعال برای درگذشته، طلب مغفرت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داشت.

شایان ذکر است، با توجه به اینکه ابعاد این موضوع همچنان توسط متخصصان در حال بررسی است، از جامعه دانشگاهی انتظار داریم با رعایت اخلاق حرفه‌ای و احترام به حریم خصوصی فرد درگذشته و خانواده ایشان، همراهی و همدلی لازم را داشته باشند و به‌طور جدی از هرگونه اظهار نظر، قضاوت یا گمانه‌زنی درباره ماجرا خودداری کنند.