۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

در آخرین رنکینگ فیفا: تیم ملی فوتسال روی سکوی پنجم جهان

تیم ملی فوتسال ایران در جدیدترین رنکنیگ فیفا در رتبه پنج جهان ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در رده‌بندی ماه آگوست ۲۰۲۵ فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی فوتسال ایران با ایستادن روی سکوی پنجم جهان کیفیت خود را نشان داد.

در این رنکینگ تیم‌های برزیل، پرتغال، اسپانیا و آرژانتین کماکان رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. ایران بالاتر از مراکش، روسیه، قزاقستان و اوکراین و فرانسه در این رنکینگ قرار گرفته است.

در این رنکینگ از میان دیگر تیم‌های آسیایی تایلند در رده دهم، ژاپن دوازدهم ایستاده است.

بر اساس اعلام فیفا تیم سوئد با صعود ۱۱ رده‌ای بهترین عملکرد و یونان با سقوط ۸ رتبه‌ای بهترین و بدترین عملکرد را در میان تیم‌های این لیست ۱۳۹ تیمی مورد بررسی داشته‌اند.

