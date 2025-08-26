تاج: شرایط فوتبال تهران خوب است/ وضعیت فوتبال بانوان راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مجمع عمومی هیئت فوتبال تهران اظهار داشت: از مدیرکل ورزش و جوانان استان، میرشاد ماجدی و اعضای هیئت رئیسه هیأت فوتبال و فدراسیون و اعضای محترم باشگاه‌های تهران و مجمع این استان تشکر می‌کنم. گزارش مجمع بسیار خوب بود و دیدید صورت‌های مالی مشروط نبود. خیلی سال است می‌دیدم گزارش‌های مالی هیئت فوتبال تهران مشروط می‌شد که از زمان احمدرضا براتی وضعیت تغییر کرد و توسط اعضای مجمع تأیید شد.

وی افزود: به مریم منظمی و مجید محمدی هم که با رأی قاطعانه انتخاب شدند تبریک می‌گویم و هیئت رئیسه هیئت تهران تکمیل شد. تهران فقط یک استان نیست و تاثیرگذاری‌اش در فوتبال کشور بسیار مهم است. ۱۶۰۰ رویداد در استان تهران فقط در فوتبال انجام می‌شود که نسبت به سایر رشته‌ها بیشتر است. این نشان از گستردگی می‌دهد.

رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: با این حجم از رویداد، جایی مکن است آمبولانس یا داور دیر برسند و موضوع غیر طبیعی نیست که حاشیه‌هایی نیز با این حجم از گستردگی و پراکندگی رویداد پیش بیاید. امروز بسیاری از صفحات روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی توسط فوتبال پر می‌شود. شوت، کرنر، فوتبال برتر، فوتبال بیشتر، شب‌های فوتبالی و… برنامه‌هایی هستند که فقط اختصاص به فوتبال دارند.

تاج اضافه کرد: من و میرشاد ماجدی به همین دلیل باید تلاش کنیم تا حواشی هر روز کم و کمتر شود. همین روز گذشته نزدیک به ۷۰ هزار نفر در ورزشگاه اصفهان بودند. هر هفته نزدیک یک میلیون نفر به استادیوم‌ها می آیند و می‌روند. با این حجم از شور و حرارت ممکن است اتفاقاتی بیفتد که باید آنها را کمتر کنیم.

وی ادامه داد: از هیئت فوتبال تهران انتظاراتی داریم که یکی از آنها فوتسال است. دوست داریم تهران یک تیم بانوان در این رشته داشته باشد که این کار انجام شد. البته یک تیم برای استان تهران کم است و ماجدی باید تلاش کند تیم‌های بیشتری در فوتسال بانوان داشته باشیم. همه تیم‌های لیگ برتری باید یک تیم فوتبال بانوان داشته باشند و طبق تاکید مجوز حرفه‌ای برای تیم‌های لیگ دسته اولی نیز باید از سال آینده این اتفاق بیفتد.

رئیس فدراسیون توضیح داد: انتظار دیگر من داشتن تیم فوتبال ساحلی است. الان در یزد ساحل نداریم اما همه تیم‌های این استان قهرمان کشور هستند و باید فوتبال ساحلی نیز در تهران پیگیری شود.

تاج افزود: دیگر در مورد مدارس فوتبال است. الان ۱۶۰ مدرسه فوتبال شناسایی شده‌اند و باید همه مدارس فوتبال از هیأت فوتبال مجوز بگیرند. بدون مجوز رسمی هیئت هیچ مدرسه فوتبالی حق فعالیت ندارد. آخرین مطلب من درمورد ورزشگاه‌ها است‌. جمعیت زیادی اکنون در تهران حضور دارند. الان ورزشگاه تختی آماده شده و در شهرقدس نیز بازی‌های خوبی انجام می‌شود. البته وظیفه هیئت و فدراسیون نیست که ورزشگاه را آماده کنند بلکه باید خود باشگاه‌ها استادیوم را معرفی و آن را آماده کنند نه اینکه بگویند ورزشگاه آماده نشده و آیا باید در کوچه بازی کنیم؟

وی عنوان کرد: وظیفه ما بردن VAR به استادیوم نیست اما این کار را هم انجام می‌دهیم. در مجموع فدراسیون از عملکرد هیئت فوتبال به ویژه در بحث گزارش مالی راضی است. در پایان ماه ربیع‌الاول را نیز تبریک می‌گویم.