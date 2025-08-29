آغاز فصل متفاوت لیگ فوتسال زنان؛ امیدها به لیگ بدون حواشی گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال زنان ایران همیشه با شور و هیجان فراوان آغاز میشود و حضور تعداد قابل توجهی تیم روزهای ابتدایی رقابتها را نیز بسیار جذاب و دیدنی میکند. با این حال ولی تجربه سالهای گذشته نشان داده که در ادامه فصل برخی تیمها به دلایل مختلف از مسابقات انصراف دادهاند. این موضوع نه تنها کیفیت رقابتها و جذابیت لیگ برای تماشاگران و رسانهها را کاهش داده بلکه بر روند لیگ تأثیر منفی گذاشته و توسعه فوتسال زنان در کشور را نیز محدود کرده است.
با همه این شرایط ولی در لیگ امسال نشانههایی از تغییر رویکرد دیده میشود و کارشناسان امیدوارند که فصل جدید نسبت به گذشته تفاوت چشمگیری داشته باشد. رقابتهای لیگ برتر از ۲۰ شهریور آغاز میشود و طبق اعلام فدراسیون حضور ۱۲ تیم در این دوره برنامهریزی شده است؛ اتفاقی که نویدبخش رقابتهای فشرده و هیجانانگیز است و امیدها برای برگزاری لیگ بدون حواشی سالهای گذشته را افزایش میدهد.
یکی از نکات برجسته و امیدوارکننده لیگ امسال ورود باشگاه استقلال تهران به فوتسال زنان است؛ تیمی که سالها حضورش در این رقابتها در حد بحث و شایعه باقی مانده بود. ابتدا قرار بود استقلال با هدایت شهرزاد مظفر مربی باتجربه فوتسال زنان وارد مسابقات شود اما با دعوت او به تیم ملی این برنامه منتفی شد. اکنون چشمها به سمت سرمربی آینده استقلال دوخته شده و این سوال مطرح است که آیا حضور این برند بزرگ میتواند تحول واقعی در لیگ ایجاد کند یا خیر. بدون شک حضور استقلال توجه رسانهها و علاقهمندان را به لیگ بیشتر جلب خواهد کرد و رقابتها را از نظر تبلیغات و انگیزه تیمها تحت تأثیر قرار میدهد.
از دیگر نکات مهم لیگ امسال تصمیم فدراسیون فوتبال برای اعزام قهرمان لیگ برتر به جام کافا است؛ اتفاقی که سابقه زیادی در فوتسال زنان ایران نداشته است. این اقدام میتواند سطح انگیزه تیمها را برای رقابتهای لیگ افزایش دهد زیرا تاکنون قهرمانان لیگ در سطح بینالمللی فرصت محکزنی نداشتند و عملاً هیچ امتیاز ویژهای برای رقابت در میادین آسیایی یا منطقهای نصیبشان نمیشد. حضور در چنین تورنمنتهایی نه تنها به ارتقای سطح فنی بازیکنان کمک میکند بلکه باعث میشود فوتسال زنان ایران بیش از پیش در سطح بینالمللی شناخته شود و مسیر رشد این رشته هموارتر شود.
در کنار این موضوعات لیگ برتر زنان همیشه فرصتی مناسب برای ظهور استعدادهای جوان بوده است. بازیکنان زیر ۲۰ سال با حضور در چنین رقابتهایی میتوانند تجربه لازم برای بازی در تیم ملی و مسابقات بینالمللی را به دست آورند. این امر اهمیت لیگ را تنها در بعد قهرمانی محدود نمیکند بلکه نقش حیاتی در تربیت نسل آینده فوتسال زنان ایران دارد و به شکوفایی این رشته کمک میکند.
با توجه به شرایط موجود و تصمیمات تازه به نظر میرسد لیگ برتر فوتسال زنان در سال جاری فصل متفاوتی باشد؛ فصلی که با انگیزه بیشتر، حضور برندهای بزرگ و فرصتهای بینالمللی همراه خواهد بود. علاقهمندان و کارشناسان امیدوارند این دوره نقطه عطفی در تاریخ لیگ فوتسال زنان ایران باشد و کیفیت بازیها و رقابتها را به سطحی برساند که هم تماشاگران و هم بازیکنان از آن لذت ببرند و مسیر توسعه فوتسال زنان در ایران تسریع شود.
نظر شما