رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، عصر جمعه در مراسم افتتاح ۶۲ پروژه کشاورزی در استان گلستان با اشاره به رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی کشور در سال گذشته گفت: با وجود مشکلات موجود، این بخش همچنان به رشد خود ادامه میدهد و شاهد افزایش ۳۲ درصدی صادرات کشاورزی و بهبود تراز تجاری کشور به میزان سه میلیارد دلار هستیم.
وی با اشاره به پروژههای کشاورزی استان گلستان و تخصیص اعتباراتی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان برای این طرحها، تأکید کرد: این پروژهها نقش مهمی در ارتقای تولیدات کشاورزی و افزایش بهرهوری دارند. واحدهای گلخانهای و مدرن مانند واحدهایی که امروز در استان افتتاح میشود، نمونهای از توانمندیهای بخش کشاورزی است که میتواند در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تلاشهای بیوقفه مسئولان استان، از جمله استاندار گلستان و مقامات جهاد کشاورزی، برای تحقق این پروژهها قدردانی کرد و افزود: هدف ما این است که با ایجاد زنجیرهای از واحدهای کوچک مقیاس، ضمن حمایت از کشاورزان، فرآیند بازاررسانی محصولات و ارتقای اقتصادی آنها را تسهیل کنیم.
وی همچنین به لزوم مدرنسازی واحدهای کشاورزی و گلخانهها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران خشکسالی اشاره کرد و از تلاشهای دولت برای حمایت از کشاورزان و تأمین منابع لازم برای این بخش خبر داد.
نوری قزلجه به اهمیت توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی کشور تأکید کرد و گفت: با همکاری و همدلی، مشکلات این بخش حل خواهد شد و آیندهای روشن برای کشاورزی ایران رقم خواهد خورد.
