به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، در مراسم افتتاح پروژه‌های جدید جهاد کشاورزی در این استان گفت: امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مقامات استانی، عملیات جدید در بخش کشاورزی استان گلستان افتتاح می‌شود که به‌ویژه در راستای توسعه تولیدات کشاورزی و افزایش بهره‌وری این بخش تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به تخصیص ۲۲ میلیون یورو برای این پروژه‌ها افزود: این مبلغ برای بهبود زیرساخت‌ها و تقویت تولیدات کشاورزی استان به‌ویژه در حوزه‌های حساس نظیر کشت فلفل دلمه‌ای و دیگر محصولات کشاورزی هزینه خواهد شد.

استاندار گلستان با تقدیر از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی و تیم همراه وی، فضای مثبت و دلگرم‌کننده‌ای که در این نشست حاکم بود را ستود و گفت: این فضای همدلی و همراهی میان مسئولان و کشاورزان استان، نویدبخش آینده‌ای روشن برای بخش کشاورزی استان گلستان است.