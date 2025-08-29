  1. استانها
افتتاح پروژه‌های جهاد کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیون یورو در گلستان

گرگان – استاندار گلستان در مراسم افتتاح پروژه‌های جدید جهاد کشاورزی در استان، از تخصیص ۲۲ میلیون یورو برای این پروژه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، در مراسم افتتاح پروژه‌های جدید جهاد کشاورزی در این استان گفت: امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مقامات استانی، عملیات جدید در بخش کشاورزی استان گلستان افتتاح می‌شود که به‌ویژه در راستای توسعه تولیدات کشاورزی و افزایش بهره‌وری این بخش تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به تخصیص ۲۲ میلیون یورو برای این پروژه‌ها افزود: این مبلغ برای بهبود زیرساخت‌ها و تقویت تولیدات کشاورزی استان به‌ویژه در حوزه‌های حساس نظیر کشت فلفل دلمه‌ای و دیگر محصولات کشاورزی هزینه خواهد شد.

استاندار گلستان با تقدیر از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی و تیم همراه وی، فضای مثبت و دلگرم‌کننده‌ای که در این نشست حاکم بود را ستود و گفت: این فضای همدلی و همراهی میان مسئولان و کشاورزان استان، نویدبخش آینده‌ای روشن برای بخش کشاورزی استان گلستان است.

