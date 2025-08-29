به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح نشاخانه شیشهای مدرن در گلستان با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه، امان زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم گرگان و آق قلا، طهماسبی استاندار، کیان مهر معاون اقتصادی استاندار، ائمه جمعه و جماعت اهل تسنن و تشیع، ابراهیم هزارجریبی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، و جمعی از معاونین، مدیران دستگاههای تابعه برگزار شد.
این نشاخانه مدرن با بهرهگیری از فناوریهای نوین احداث شده و قادر است نشا با کیفیت و استاندارد بالا تولید کند. هدف از احداث این واحد، تأمین نیاز گلخانههای شمال شرق کشور به نشا عنوان شده است.
استفاده از نشا در کشت محصولات، مزایای متعددی از جمله برداشت زودتر محصول، کاهش هزینههای تولید، بهبود کیفیت محصول، افزایش بهرهوری و صرفهجویی در مصرف آب را به همراه دارد.
ایجاد این نشاخانه گامی مهم در راستای توسعه کشاورزی پایدار و افزایش بهرهوری در استان گلستان است.
احداث این نشاخانه شیشهای، فرصتهای شغلی جدیدی را در منطقه ایجاد کرده است و انتظار میرود نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کشاورزی این استان ایفا کند.
