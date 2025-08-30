حمایت ویژه از کشاورزان و مناطق محروم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه جمعه در بین مسئولان استان گلستان با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در حمایت از بخش کشاورزی کشور، گفت: دولت چهاردهم با رویکرد عدالت محوری، توجه ویژهای به مناطق محروم و کمتر توسعهیافته دارد و این توجه در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای وزارت جهاد کشاورزی به وضوح دیده میشود.
وی افزود: دولت و وزارت جهاد کشاورزی در تلاش هستند تا از کشاورزان و دامداران داخلی حمایت کنند و برنامههای مختلفی در این راستا طراحی کردهاند.
نوری قزلجه همچنین اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهویژه در حوزه کشاورزی با توجه به شرایط سخت اقتصادی و اقلیمی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
افزایش صادرات و رشد بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای اخیر بخش کشاورزی کشور گفت: با وجود چالشهای فراوان مانند خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بخش کشاورزی کشور توانسته است در سال گذشته رشد ۵.۶ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که صادرات کشاورزی کشور نیز با افزایش ۳۲ درصدی روبهرو بوده است که نشاندهنده توجه ویژه به این بخش و فعالیت جدی تولیدکنندگان است.
وی با بیان اینکه این دستاوردها نتیجه همافزایی بین وزارتخانهها و حمایتهای مستمر از تولیدکنندگان است، افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، کشاورزان و دامداران ما همچنان با تلاشهای خود باعث رشد و توسعه این بخش میشوند.
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای ویژه وزارت جهاد کشاورزی از برخی محصولات کشاورزی خاص اشاره کرد.
وی گفت: یکی از محصولاتی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، صنعت ابریشم است. وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته بالاترین درصد افزایش قیمت برای پیله سر ابریشم را داشت و در تلاش است که این صنعت را با استفاده از روشهای جدید تحقیقاتی به یک صنعت پایدار در کشور تبدیل کند.
وی همچنین به حمایت از صنعت پنبه و تخممرغ اشاره کرد و افزود: در زمینه پنبه، بهویژه در استانهایی که روزگاری به سرزمین طلای سفید معروف بودند، برنامههایی داریم تا با افزایش تولید پنبه دانه و استفاده از آن در صنایع روغنکشی، این صنعت را توسعه دهیم.
تسهیلگری در روند صدور مجوزها
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تسهیلگری در روند صدور مجوزهای کشاورزی برای واحدهای کوچک و دامداریهای مناطق محروم اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای ما در وزارت جهاد کشاورزی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها برای واحدهای کوچک است. در همین راستا، دستورالعملهایی برای حذف ۱۷ استعلام و جایگزینی تنها سه استعلام برای صدور مجوزها صادر شده است تا فرآیندها تسریع یابد.
وی افزود: برای حمایت از دامداریهای کوچک نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است که میتواند در جهت توسعه دامداریهای مناطق روستایی و محروم استفاده شود.
نوری قزلجه همچنین به تلاشهای وزارت جهاد کشاورزی برای گسترش صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در زمینه صادرات پای مرغ، اخیراً مذاکراتی با چین انجام دادهایم و امیدواریم به زودی با تکمیل پروتکلها و انجام مبادلات لازم، صادرات این محصول به چین آغاز شود. این اقدام میتواند بیش از نیم میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.
تاکید بر وحدت ملی و همبستگی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: ما در آستانه هفته وحدت هستیم و باید در کنار هم برای عزت و سربلندی ایران عزیز تلاش کنیم. وحدت و همدلی میان همه اقوام و مذاهب در ایران، از ضروریات برای حفظ پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی افزود: تمامی ایرانیان اعم از شیعه و سنی، و پیروان سایر ادیان و مذاهب باید دست در دست هم برای حفظ منافع کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند. در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی نیز بهعنوان یکی از ارکان حیاتی کشور، همواره در تلاش است تا با حمایت از کشاورزان و دامداران، بخش کشاورزی را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تعهدات دولت چهاردهم و وزارتخانه در راستای حمایت از کشاورزان و دامداران کشور، خاطرنشان کرد: تمامی سیاستگذاریها و قیمتگذاریها در وزارت جهاد کشاورزی بهطور قطع در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و این روند ادامه خواهد داشت.
