به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در پایان بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان در تورنمنت کافا اظهار کرد: در مجموع بازیکنان عملکرد بدی در این دیدار نداشتند و باید خستگی را هم در نظر گرفت، موقعیت‌های خوبی داشتیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری را هم به ثمر برسانیم که نشد ولی از نتیجه دیدار راضی هستیم.

او ادامه داد: یکی از ایرادهایی که می‌شود به آن اشاره کرد این است که تمرینات کافی برای این مسابقه نداشتیم، بازیکنان زیادی به تیم ملی اضافه شده‌اند بازیکنانی هستند که اردوی اول خودشان را تجربه می‌کنند و مسلماً نیاز به زمان بیشتری دارند تا با سایر نفرات هماهنگ شوند.

طارمی افزود: پیش از آغاز دیدار ایران و افغانستان با بازیکنان جدید صحبت کردیم و به آنها گفتیم که این تورنمنت فرصت خوبی است که شما خودتان را به کادر فنی ثابت کنید تا سال‌های زیادی برای تیم ملی بازی کنید. در تیم ملی به روی همه باز است و باید بازیکنان خودشان را نشان دهند.

طارمی در رابطه با جدایی‌اش از تیم فوتبال اینتر گفت: من با باشگاه اینتر قرارداد دارم و می‌توانم بمانم اما بستگی دارد که شرایط چگونه پیش رود. رابطه خیلی دوستانه با مدیران اینتر دارم و به دنبال بهترین اتفاق هستیم تا هر دو طرف متضرر نشوند.