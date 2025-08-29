سرمربی افغانستان: چند بازیکن خود را نداشتیم؛ ایران از قدرت های آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان در نخستین بازی از تورنمنت کافا از ساعت ۱۵:۳۰ امروز حمعه در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان ۳ بر یک حریف خود را شکست دادند. مجید علیاری(۲۶ و ۶۴) و امیرحسین حسین زاده(۳۶) برای تیم ملی فوتبال ایران گل زدند.

سرمربی تیم ملی افعانستان در نشست خبری پس از این دیدار گفت: ایران یکی از بهترین تیم های قاره آسیاست و خیلی بازیکنان خوبی دارد. این تیم توانایی های زیاد دارد اما ما چهار بازیکن داشتیم که باشگاه نداشتند. فکر می کنم باید مدام آماده این بازی باشیم. باید همیشه تلاش کنیم نا بهترین باشیم.

آلبرتو آنِس در خصوص حضور بازیکنان بزرگ ور ترکیب ایران ادامه داد: آنها بازیکنانی مثل مهدی طارمی در سری آ دارند که اتفاق بزرگی برای بازیکنان ماست که جنین بازیکنانی را دارند. به هر حال بازیکنان ما هم خوب بازی کردند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه شما حرف از شگفتی برای بازی با ایران زدید، یادآور شد: شما باید واقعیت تیم ملی افغانستان را در نظر بگیرید که چندین بازیکن خود را نداشتیم و تا دقیقه ۲۶ از حریف خود یک گل جلو بودیم. فراموش نکنید حریف ما ایران بود که خیلی قوی است و بازیکنان زیادی دارد.