به گزارش خبرنگار مهر، مجید علیاری، مهاجم تیم ملی فوتبال، پس از اولین حضورش با پیراهن ایران گفت: خدا را شکر در نخستین بازی ملی خودم موفق شدم دو گل به ثمر برسانم. حتی این شانس را داشتم که گل‌های بیشتری هم بزنم اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. خیلی دوست داشتم در اولین بازی ملی‌ام هت‌تریک کنم اما بخت با من یار نبود. از امیر قلعه‌نویی تشکر می‌کنم که به من میدان داد و امیدوارم روزهای بهتری در پیش داشته باشیم.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه نتوانسته بود همراه سایر بازیکنان به تاجیکستان سفر کند و با پروازی جداگانه خود را به تورنمنت کافا رسانده بود، همچنین درباره امیدواری‌اش برای حضور در فهرست نهایی تیم ملی در جام جهانی، تصریح کرد: خدا را شکر با وجود تمام سختی‌ها توانستم خودم را به اردوی تیم ملی برسانم و حالا تمام تلاشم را می‌کنم تا خودم را به کادر فنی ثابت کنم.

علیاری در پایان خاطرنشان کرد: برای بازیکنانی مثل من حضور در تورنمنت کافا می‌توانست بسیار تأثیرگذار باشد و انگیزه خوبی برای ادامه راه به ما بدهد.