واکنش AFC به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ روز گذشته (جمعه ۷ شهریور) رو در روی تیم ملی افغانستان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک از زمین بازی خارج شود.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در این رابطه نوشت: تیم ملی فوتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی، رقابت‌های خود در مرحله گروهی کافا ۲۰۲۵ را با پیروزی ۳ بر یک مقابل افغانستان مقتدرانه آغاز کرد.

افغانستان در دقیقه ۲۱ با گل امید موسوی پیش افتاد، اما مجید علیاری خیلی زود با یک ضربه سر بازی را به تساوی کشاند و سپس با پاس گل خود، زمینه‌ساز گل امیرحسین حسین‌زاده شد تا ایران پیش از پایان نیمه نخست از حریف پیش بیفتد.

علیاری در دقیقه ۶۴ دومین گل خود و سومین گل ایران را به ثمر رساند تا تیم ملی با نمایشی مقتدرانه سه امتیاز را کسب کند.

افغانستان با سرمربی جدید خود وینچنزو آنسه عملکرد امیدوارکننده‌ای داشت، اما تجربه و دقت بالای بازیکنان ایران در گلزنی، عامل برتری تیم ملی شد.

در دیگر بازی این گروه، گورپریت سینگ ساندو با مهار یک ضربه پنالتی نقش اصلی را در برتری ۲ بر یک هند مقابل تاجیکستان ایفا کرد.

هند خیلی زود و در دقیقه پنجم، با ضربه سر انوار علی پس از یک پرتاب اوت، دروازه تاجیکستان را باز کرد تا شاگردان خالد جمیل پیش بیفتند. ۸ دقیقه بعد ساندش جینگان روی ریباند توپ برگشتی از دروازه‌بان تاجیکستان (موهریدین حسنوف) گل دوم هند را به ثمر رساند.

تاجیکستان در دقیقه ۲۳ با گل شاهرم سامیف اختلاف را کاهش داد؛ او با خونسردی و در حالی که مدافعان هند غافلگیر شده بودند توپ را از ساندو عبور داد.

در نیمه دوم، دروازه‌بان هند گورپریت ساندو بارها به کار گرفته شد و در دقیقه ۷۲ با مهار پنالتی رستم سویروف که جهت ضربه را درست حدس زده بود، برتری تیمش را حفظ کرد.

هند روز دوشنبه به مصاف ایران خواهد رفت و تاجیکستان برابر افغانستان قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که در دیدار روز گذشته و از سمت مسئولان برگزاری مسابقات، نام بازیکنان ایران به اشتباه در گیرنده تلویزیونی پخش شد و در اقدامی عجیب سایت AFC هم نام مجید حسینی را به جای مجید علیاری به عنوان گلزن ایران درج کرده و این در حالتی است که حسینی در جمع بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی حضور ندارد.