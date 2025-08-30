اتفاق مثبت در تیم ملی فوتبال ایران با ۵ بازیکن؛ نقطه ضعفی که پابرجاست!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های کافا ۲۰۲۵، روز جمعه ۷ شهریور در ورزشگاه مرکزی حصار شهر دوشنبه تاجیکستان به مصاف تیم ملی افغانستان رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی شروع خوبی در این تورنمنت داشته باشند.

غیبت چند بازیکن به دلایل مختلف باعث شد امیر قلعه نویی ترکیبی متفاوت را برای تیمش انتخاب کند. او در حالی به اجبار تغییراتی را در ترکیب تیم ملی ایجاد کرد که به برخی بازیکنان جدید میدان داد تا اتفاقی مثبت را برای تیم ملی رقم بزند. هر چند که این نفرات شانس زیادی برای قرار گرفتن در فهرست نهایی جام جهانی را نخواهند داشت.

ضمن این که در فاصله کوتاه باقی مانده تا جام جهانی نمی‌توان انتظار داشت تیم ملی به سمت جوانگرایی کامل برود اما همین که چند چهره جوان که بتوانند پشتوانه آینده تیم ملی باشند در فهرست نهایی قرار بگیرند می‌تواند یک اتفاق مثبت برای این تیم در راه جام جهانی باشد.

مجید علیاری مهاجم تیم فوتبال سپاهان، در این دیدار برای نخستین بار از ابتدا در ترکیب تیم ملی قرار گرفت و توانست نمایش درخشانی داشته باشد. او در اولین بازی ملی خود دو گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد تا نقشی پررنگ در پیروزی ایران ایفا کند. عملکرد درخشان علیاری موجب شد جایزه بهترین بازیکن زمین نیز به او تعلق بگیرد.

قلعه‌نویی برای آغاز این مسابقه از ترکیب سید پیام نیازمند، عارف آقاسی، علی نعمتی، آریا یوسفی، امید نورافکن، روزبه چشمی، مهران احمدی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مجید علیاری و علی علیپور استفاده کرد.

سرمربی تیم ملی در راستای اعتماد به چهره‌های تازه، از آریا یوسفی به جای رامین رضائیان در ترکیب اصلی بهره برد و بازیکنانی چون مهران احمدی و مجید علیاری نیز نخستین بار پیراهن تیم ملی را با حضور در ترکیب نهایی بر تن کردند.

در نیمه دوم نیز تغییرات متعددی در ترکیب صورت گرفت و بازیکنانی چون محمد نادری، رامین رضائیان، محمد خدابنده‌لو، مهدی تیکدری‌نژاد، مهدی طارمی و علیرضا کوشکی به عنوان بازیکنان تعویضی وارد زمین شدند.

به این ترتیب قلعه‌نویی در این دیدار دست به کار بزرگی زد و برای نخستین بار به پنج بازیکن شامل مجید علیاری، محمد خدابنده‌لو، مهران احمدی، مهدی تیکدری‌نژاد و علیرضا کوشکی فرصت بازی داد تا اولین حضور ملی خود را تجربه کنند.

با وجود برتری ایران در جریان بازی، شاگردان قلعه‌نویی در نیمه نخست روی غفلت مدافعان خود غافلگیر شدند. در دقیقه ۲۱، اشتباهات خط دفاعی به‌ویژه از سوی علی نعمتی و عارف آقاسی باعث شد امید موسوی مهاجم افغانستان با سید پیام نیازمند تک به تک شود و نخستین گل مسابقه را به سود افغانستان به ثمر برساند.

نقطه ضعفی که در دیدارهای گذشته تیم ملی فوتبال ایران نیز به چشم آمد، این بار هم خودنمایی کرد و کادر فنی باید فکری به حال ساختار دفاعی تیم ملی کند تا شرایط برای دیدارهای آینده بهتر شود.

یکی از نکات مهم این مسابقه، عدم استفاده از محمدامین حزباوی در قلب خط دفاع بود. این بازیکن به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته و احتمال می‌رود قلعه‌نویی به دلیل شرایط جسمانی او، ترجیح داده باشد در این دیدار از وی استفاده نکند. با این حال انتظار می‌رود حزباوی در بازی‌های بعدی در ترکیب تیم ملی قرار بگیرد.