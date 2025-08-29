قلعه نویی روی نیمکت ننشست و فریاد کشید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان در گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵ امروز جمعه از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه حصار مرکزی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد.

* امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران بر خلاف معمول کنار زمین حضور نداشت و کنار نیمکت تیم ملی، روی یک صندلی نشست تا با توجه به عمل جراحی زانوی خود، مشکل رفت و آمد پیدا نکند.

* با توجه به گرمای هوا زمان استراحت یک دقیقه‌ای در نظر گرفته شد تا بازیکنان در کنار زمین آب بنوشند که همین یک دقیقه کافی بود تا قلعه‌نویی کنار زمین حاضر شده و عصبانیت خود را از عملکرد خط دفاعی با فریادهای بر سر مدافعان مرکزی بروز دهد.

* مهدی طارمی و رامین رضائیان کنار یکدیگر روی نیمکت نشسته بودند و مدام در حال صحبت بودند.

* اعضای تیم ملی ایران هنگام شروع مسابقه همزمان با سرود جمهوری اسلامی ایران سلام نظامی سر دادند.

* حدود ۵۰۰ نفر برای تشویق ایران در ورزشگاه حضور داشتند که در بین آنها امید جهان خواننده ایرانی نیز حضور داشت.

* طرفداران افغانستان حدود ۳۰۰ نفر بودند.

* محمد نادری و علیرضا کوشکی دو بازیکن ذخیره تیم ملی ایران بودند که در بین دو نیمه با مربی بدنساز مشغول گرم کردن بودند.

* علیرضا جهانبخش کاپیتان اول تیم ملی ایران تنها بازیکنی بود که با نفرات حاضر در ترکیب اصلی صحبت و نکات فنی را به هم تیمی‌هایش گوشزد می‌کرد.