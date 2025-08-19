۹۷۳ مصوبه اجرایی شورای شهر شیراز، گامی بلند برای توسعه متوازن

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تأکید بر کارآمدی و جدیت در پیگیری امور، اظهار کرد: در طول چهار سال فعالیت شورای ششم، گفت: مجموعاً یکهزار و ۱۲۰ مصوبه به تصویب رسیده که از این تعداد، یکهزار و ۹۵ مصوبه به شهرداری ابلاغ شد و تا به امروز، ۹۷۳ مصوبه به طور کامل به مرحله اجرا درآمده است.
وی با اشاره به بررسیهای کارشناسی، ادامه داد: این آمار نشاندهنده تحقق بالای ۹۰ درصدی مصوبات اجرایی شده است و تنها بخش اندکی از آنها به دلایلی نظیر ایراد فرمانداری یا لغو قانونی، هنوز به مرحله نهایی نرسیدهاند.
رئیس شورای شهر شیراز، تصویب شیوهنامه داخلی شورا را یکی از دستاوردهای فاخر و بینظیر این دوره برشمرد و تأکید کرد که این شیوهنامه اکنون به عنوان الگویی برای سایر شوراهای کشور مطرح شده است.
حسینی همچنین به راهاندازی «سامانه ۱۳۰ ارتباط مستقیم مردمی» اشاره کرد که پلی مستحکم بین شهروندان و اعضای شورا ایجاد کرده است و افزود: انتشار نشریه داخلی شورا و برگزاری موفق «اجلاسیه سرداران» نیز از دیگر اقدامات برجسته هیأت رئیسه در این دوره بوده است.
وی به ترسیم نقشهای راهبردی برای توسعه آتی شیراز اشاره کرد و گفت: تصویب «برنامه ۲۰ ساله راهبردی کلانشهر شیراز» و در ادامه، تدوین «برنامه پنج ساله شهرداری»، نقشه راه روشن و دقیقی برای توسعه متوازن شهر در پیش رو قرار داده است که این برنامهها به زودی برای بررسی نهایی و تصویب در صحن شورا مطرح خواهند شد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به واکنش سریع و مؤثر شورا و شهرداری به «تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل» اشاره کرد و گفت: شورا و شهرداری شیراز بلافاصله خود را با شرایط جدید تطبیق دادند و سه مصوبه حمایتی در این زمینه داشتند که بخشی از آنها محرمانه بود.
وی همچنین به واگذاری اختیارات ویژه به شهردار برای مدیریت بهینه شرایط جنگی اشاره کرد که نشان از هوشمندی در مواجهه با بحرانها دارد.
حسینی در حوزه فرهنگی و اجتماعی از راهاندازی موکب احمد بن موسی (ع) در شلمچه به عنوان نمادی از فعالیتهای مذهبی و ملی شورا یاد کرد و به تقویت برنامههای فرهنگی شورا و ورود جدی به مبحث نامگذاری معابر و اصلاح شیوهنامههای مرتبط اشاره کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پایان سخنان خود، رمز موفقیت این چهار سال را همکاری بیوقفه اعضای شورا، همراهی مؤثر شهرداری و پیگیریهای بیدریغ رسانهها دانست و ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر برنامههای راهبردی و نگاهی عدالتمحور، شاهد توسعهای پایدار و متوازن در تمامی مناطق شیراز باشیم.
