ترامپ: پوتین و زلنسکی برای دیدار دوجانبه آماده نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با پایگاه دیلیکولر گفت: «یک نشست سهجانبه با رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین برگزار خواهد شد، اما در مورد دیدار دوجانبه مطمئن نیستم و شاید طرفها آمادگی آن را نداشته باشند».
ترامپ افزود: گاهی لازم است پیش از متوقف کردن دو طرف، آنها کمی با هم بجنگند، اما این جنگ طولانی شده و جانهای بسیاری گرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: من سالها با ولادیمیر پوتین روابط خوبی داشتم و فکر میکردم میتوانیم این موضوع را پایان دهیم؛ ای کاش چنین میشد.
