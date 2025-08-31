  1. بین الملل
«ساندی اکسپرس»:اکثر مردم انگلیس در صورت وقوع جنگ از کشور دفاع نمی‌کنند

نتایج یک نظرسنجی از عدم تمایل شهروندان انگلیسی برای دفاع از کشورشان در صورت وقوع جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط نشریه ساندی اکسپرس نشان می‌دهد که ۲ سوم شهروندان انگلیس تمایلی به دفاع از کشورشان در صورت وقوع حمله نظامی ندارند.

در این نظرسنجی آمده است که ۶۴ درصد از شرکت کنندگان مخالفت قاطع خود را با پیوستن به نیروهای نظامی انگلیس در صورت وقوع جنگ اعلام کرده‌اند و شش درصد نیز تردید داشتند که چنین کاری خواهند کرد.

مارک فرانسوا نماینده یکی از احزاب معارض در انگلیس گفته است که دولت کنونی مسئول کاهش تمایل شهروندان برای خدمت نظامی در این کشور به شمار می‌رود.

گزارش‌های دولتی حاکی از آن است که نیروهای نظامی در انگلیس با مشکلات ساختاری شدید رو به رو هستند که سطح آمادگی آنها را زیر سؤال برده است. کمیسیون دفاع این کشور در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که ارتش انگلیس از کمبود تجهیزات نظامی و نیروی انسانی رنج می‌برد.

