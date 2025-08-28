به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حمله شبانه گسترده روسیه علیه کییف، پایتخت اوکراین که به کشته شدن دست کم هشت و زخمی شدن ۴۸ نفر منجر شد، مقامات اروپایی حامی اوکراین را برآشفت.
آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا در فضای مجازی نوشت که حملات موشکی مرگبار روسیه علیه اوکراین، یک شب وحشتناک دیگر را رقم زده است.
وی افزود: با قربانیان اوکراینی و همچنین کارکنان دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا که ساختمانش در این حمله عامدانه روسیه خسارت دیده است، ابراز همدردی میکنم. اتحادیه اروپا مرعوب نخواهد شد.
کِر استارمر، نخست وزیر انگلیس نیز با محکوم کردن این حمله، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: با تمام کسانی که تحت تاثیر این حملات بیمعنای روسیه علیه کییف قرار گرفتند، ابراز همدردی میکنم؛ حملاتی که به ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا در کییف آسیب وارد کرد. پوتین کودکان و غیرنظامیان را میکشد و امیدهای صلح را ناامید میکند.
مقامات محلی اوکراین مدعی شدند که در پی حمله گستره پهپادی و موشکی روسیه به کییف، پایتخت اوکراین، دست کم هشت نفر کشته و حدود ۴۸ تن زخمی شدهاند.
به نوشته رویترز، ارتش اوکراین گفته است که از حدود ۶۰۰ پهپاد و ۳۱ موشک، به ترتیب ۵۶۳ و ۲۶ فروند سرنگون شدند. در یکی از این حملات، راهآهن مرکزی اوکراین در منطقه «وینیتسیا» خسارت دید و به گفته مقامات، حمله به زیرساختهای حیاتی به قطع برق ۶۰ هزار تن از ساکنان این منطقه منجر شد.
در سوی مقابل، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای پدافندی این کشور در شبانهروز گذشته ۱۰۲ پهپاد اوکراینی را در دست کم هفت منطقه سرنگون کردند.
اوکراین اعلام کرده که در حمله پهپادی این کشور به زیرساختهای انرژی روسیه، به پالایشگاههای «آفیپسکی» و «کویبیشفسکی» خسارت وارد شده است.
