گفتگوی آمریکا و ترکیه درباره اوکراین و وضعیت غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه گفت که با «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و «رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین گفتگوهایی داشته است.

هاکان فیدان همچنین گفت که با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و نقش ترکیه در این روند گفتگو کرده است.

وی خاطرنشان کرد که ترکیه همچنان به حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین امیدوار است.

یک منبع در وزارت امور خارجه ترکیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: فیدان در مورد وضعیت اوکراین با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کرد و اظهار داشت که ترکیه آماده است تا «تعهدات خود» را در روند صلح انجام دهد.

پیش از این «جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه از احتمال میزبانی این کشور از دیدار دوجانبه احتمالی بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین خبر داد.

ییلماز با اشاره به تلاش‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در راستای حل و فصل جنگ اوکراین، گفت: زلنسکی و پوتین احتمالاً در استانبول دیدار داشته باشند. چرا که نه؟

اردوغان به‌دفعات اعلام کرده است که برای توسعه روند صلح درباره اوکراین و سازماندهی مذاکرات احتمالی بین رهبران روسیه و اوکراین آمادگی دارد.

ترکیه پیش‌تر میزبان سه دور مذاکرات دو کشور بوده است.