راهیابی «اهلی» به چهار جشنواره جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «اهلی» به کارگردانی نیما عبدالعظیمی و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان، نیما عبدالعظیمی و نیشتمان صالحی، در شروع پخش جهانی خود به بخش مسابقه دهمین دوره جشنواره فیلم دالماتیا در کرواسی، دهمین دوره جشنواره ریلتایم در انگلستان، نهمین دوره جشنواره فیلمهای کردی نیویورک در آمریکا و پنجمین دوره جشنواره فیلم سلیمانیه در عراق، راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم دالماتیا DFF، رویدادی با شعار «دالماتیا خط زندگی من است» و شامل نمایش و داوری فیلمهای بلند، مستند، انیمیشن، تجربی و تبلیغاتی است. این جشنواره، تولیدات سینمایی درجه یک را در فضای باز نمایشهای تابستانی ارائه میدهد و شاهد برگزاری سخنرانیها، میزگردها، نمایشگاهها و کارگاههای فیلم برای کودکان است.
دهمین دوره این جشنواره در آگوست ۲۰۲۵ در سوتیوان برگزار و سپس در کاستل لوکشیچ و سایر شهرها ادامه خواهد یافت. برنامه اصلی و پایانی جشنواره در اوایل دسامبر در شهر اسپلیت برگزار خواهد شد.
جشنواره فیلمهای کردی نیویورک، NYKCC توسط مرکز فرهنگی کردی نیویورک در سال ۲۰۱۷ برای نمایش و ترویج فرهنگ کردی، آنطور که از دوران باستان تا به امروز توسعه یافته است، تأسیس شد. این رویداد به دنبال فراهمکردن فضایی برای کردها در جوامع مختلف است تا سنتهای فرهنگی مشترک خود را احیا کنند، جشن بگیرند و دوستی ایجاد کنند.
نهمین دوره این جشنواره ۲۰ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
جشنواره ریلتایم RTF، در سال ۲۰۱۶ با چشمانداز بر تبدیلشدن به مشهورترین جشنوارهای که فیلمهای مستقل را با تکیه بر فناوری، قابلدسترسی بودن از راه دور و با تمرکز قوی بر هنرهای فرهنگی و خلاقانه ترویج میدهد، تأسیس شد.
دهمین دوره این جشنواره ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
جشنواره فیلم سلیمانیه Slemani، رویدادی بینالمللی با تمرکز بر فرهنگ کردی و زبان مادری بهمنظور برجستهکردن هویت زبانی و فرهنگی از طریق سینماست. این رویداد در ۲ بخش سینمای کرد و سینمای جهان برگزار خواهد شد.
این رویداد ۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
«اهلی» داستان مردی به نام افشین را روایت میکند که در شبی مهتابی با موجودی جادویی مواجه میشود. افشین برای رسیدن به آرزوی خود، مجبور به پذیرش شرایطی است.
میثم دامنزه، کژوان محمدی و شیما ملایی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند و پخش بینالمللی این اثر را سولماز اعتماد بر عهده دارد.
دیگر عوامل فیلم کوتاه «اهلی» عبارتند از کارگردان: نیما عبدالعظیمی، فیلمنامه: آکو زندکریمی، نیما عبدالعظیمی، وحید احمدی، تهیهکننده: انجمن سینمای جوان، نیما عبدالعظیمی، نیشتمان صالحی، مشاور کارگردان: آکو زندکریمی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، طراح صحنه و جلوههایویژه: حسام حسینی، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، تدوین: پگاه احمدی، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظمزاده، موسیقی: پیام آزادی، طراح لباس: شاهده کریمی، مدیر تولید: صباح گویلی، عکاس: آرمین ابراهیمی، طراح تیزر: امید میرزایی، گرافیست: اشکان ساعدپناه، جلوههای ویژه کامپیوتری: اشکان اللهویسی، منشیصحنه: گشین محمدیان، طراح، مجری گریم و پروتز: ایوب شیخاحمدی، دستیار ۱ کارگردان: فرشید گویلیان، دستیار ۲ کارگردان: میلاد بهرامیپور، گروه فیلمبرداری: افشین ملکی، آرمان صیدی، رامیار محمدی، میدیا خدایاری، پویا فیضی، سوران محمدی، گروهصحنه: میلاد اشکالی، سینا نامور، راشد مبشری، دستیار تدوین: حسن منصوری، تدوین دیالوگ: مهتا کله، دستیار تدوین صدا: مهدی ریسمانی، جانشینتولید: مهرشاد بختیاری، فیلمبردار پشتصحنه: پیمان حسینی، گروه صدا: متین شیخنصراللهی، کامیاب اردلان، جامهدار: هدیه رضاطلبی، تدارکات: کیومرث شاطبی، برزان خانی، اپراتور دوربین: حمید مرادی، پشتیبانفنی: لنز ایران، سیمرغ طلایی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
