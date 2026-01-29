۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

استاندار کرمانشاه: کار فرهنگی ماندگارترین خدمت به مردم است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ در توسعه، افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپل‌ذهاب را سرمایه‌ای ماندگار برای آینده منطقه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپل‌ذهاب که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: ماندگارترین و اثرگذارترین خدمت به جامعه، اقدام فرهنگی است؛ چراکه فرهنگ ستون هویت ملی و ضامن پویایی هر جامعه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه توسعه واقعی از مسیر تعالی فرهنگی عبور می‌کند، افزود: شاخص اصلی سنجش پیشرفت هر کشور، میزان رشد و بالندگی فرهنگی آن است، چراکه ارتقای فرهنگ عمومی، آگاهی اجتماعی و توسعه پایدار را به دنبال دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: کرمانشاه در بزنگاه‌های مهم تاریخی از دفاع مقدس تا حوادث پس از آن، همواره پیشانی مقاومت ایران اسلامی بوده و مردم این دیار به‌ویژه مرزنشینان غرب استان، ایستادگی و وفاداری خود را به‌خوبی به اثبات رسانده‌اند.

حبیبی سرپل‌ذهاب را نماد استقامت ملت ایران دانست و تصریح کرد: این شهرستان در سخت‌ترین شرایط، از جنگ تحمیلی تا زلزله، قامت خم نکرد و امروز نیز شایسته توجه ویژه در حوزه‌های فرهنگی و زیرساختی است.

وی افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپل‌ذهاب را نشانه نگاه جدی دولت به مناطق مرزی عنوان کرد و گفت: این مرکز فرهنگی می‌تواند به پایگاهی برای رشد اندیشه، پرورش استعدادهای هنری، گفت‌وگو و هم‌افزایی فرهنگی تبدیل شود و در افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌ها نقش‌آفرین باشد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری فعال از این مجموعه افزود: انتظار می‌رود این مجتمع به محلی پویا و پررونق برای حضور هنرمندان و علاقه‌مندان فرهنگ تبدیل شود و نگهداری مناسب از آن، تداوم خدمات فرهنگی را برای سال‌های آینده تضمین کند.

حبیبی در پایان با قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل وفای به وعده و حضور در میان مردم سرپل‌ذهاب، خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌های ملی در حوزه فرهنگ می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل کرمانشاه به قطب فرهنگی غرب کشور شود.

