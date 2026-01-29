استاندار کرمانشاه: کار فرهنگی ماندگارترین خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپلذهاب که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: ماندگارترین و اثرگذارترین خدمت به جامعه، اقدام فرهنگی است؛ چراکه فرهنگ ستون هویت ملی و ضامن پویایی هر جامعه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه توسعه واقعی از مسیر تعالی فرهنگی عبور میکند، افزود: شاخص اصلی سنجش پیشرفت هر کشور، میزان رشد و بالندگی فرهنگی آن است، چراکه ارتقای فرهنگ عمومی، آگاهی اجتماعی و توسعه پایدار را به دنبال دارد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: کرمانشاه در بزنگاههای مهم تاریخی از دفاع مقدس تا حوادث پس از آن، همواره پیشانی مقاومت ایران اسلامی بوده و مردم این دیار بهویژه مرزنشینان غرب استان، ایستادگی و وفاداری خود را بهخوبی به اثبات رساندهاند.
حبیبی سرپلذهاب را نماد استقامت ملت ایران دانست و تصریح کرد: این شهرستان در سختترین شرایط، از جنگ تحمیلی تا زلزله، قامت خم نکرد و امروز نیز شایسته توجه ویژه در حوزههای فرهنگی و زیرساختی است.
وی افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپلذهاب را نشانه نگاه جدی دولت به مناطق مرزی عنوان کرد و گفت: این مرکز فرهنگی میتواند به پایگاهی برای رشد اندیشه، پرورش استعدادهای هنری، گفتوگو و همافزایی فرهنگی تبدیل شود و در افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیبها نقشآفرین باشد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری فعال از این مجموعه افزود: انتظار میرود این مجتمع به محلی پویا و پررونق برای حضور هنرمندان و علاقهمندان فرهنگ تبدیل شود و نگهداری مناسب از آن، تداوم خدمات فرهنگی را برای سالهای آینده تضمین کند.
حبیبی در پایان با قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل وفای به وعده و حضور در میان مردم سرپلذهاب، خاطرنشان کرد: تداوم حمایتهای ملی در حوزه فرهنگ میتواند زمینهساز تبدیل کرمانشاه به قطب فرهنگی غرب کشور شود.
