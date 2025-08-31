به گزارش خبرنگار مهر، داود طبرسا، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر رویکرد تحلیلی و اجرایی اداره کل اقتصاد، دارایی استان تهران اظهار داشت: این اداره کل نه تنها حضوری فعال در تصمیمگیریها دارد، بلکه به عنوان پیشنهاددهنده و تسهیلگر اصلی، مسیر سرمایهگذاری و مولدسازی داراییهای دولت را هموار میکند.
وی با بیان اینکه عملکرد موفق در حوزه سرمایهگذاری خارجی و مولدسازی داراییهای دولت نیازمند اقدام پیشگیرانه است، افزود: زمانی میتوان به نتایج مطلوب دست یافت که اداره کل فرآیندها را بهطور مستمر رصد کرده و موانع قانونی، اعتباری و اجرایی را از میان بردارد.
طبرسا ادامه داد: ما با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، پورتال فرصتهای سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای قانونی و مالی، مسیر دسترسی سرمایهگذاران به منابع و مجوزها را کوتاه و شفاف کردهایم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال جاری گفت: بیش از یک میلیارد دلار طرح سرمایهگذاری خارجی در استان تهران به تصویب رسیده است.
طبرسا ادامه داد: همچنین مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با پشتیبانی از حدود ۴۰۰ پروژه به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار، تمامی مراحل سرمایهگذاری و رفع موانع قانونی را مدیریت میکند.
وی درباره اقدامات انجامشده در حوزه مولدسازی داراییهای دولت اظهار داشت: کارگروه استانی تحت هدایت اداره کل تاکنون بیش از ۵۱ ملک را شناسایی و ارزشگذاری کرده و برای تثبیت مالکیت و آمادهسازی جهت واگذاری اقدام نموده است.
طبرسا تأکید کرد: اجرای موفق مولدسازی نیازمند شفافیت اطلاعات، هوشمندسازی فرآیندها و هماهنگی میانبخشی است و ما آمادهایم با پیشنهادهای تحلیلی و پیگیری مستمر، ظرفیتهای موجود را به بهترین شکل فعال کنیم.
وی همچنین به اجرای تبصره ۲ در بودجه اشاره کرد و گفت: اداره کل با آمادگی کامل، نه تنها پرداختها و تخصیص تسهیلات به نهادهای حمایتی را مدیریت میکند، بلکه با تحلیل عملکرد و ارائه پیشنهادهای عملیاتی، روند تخصیص منابع را نیز بهینه ساخته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در پایان تصریح کرد: این اداره کل با رویکرد فعال، تحلیلی و هماهنگکننده، نقش اصلی در جذب سرمایهگذاری، مولدسازی داراییها و تسهیل خدمات مالی و اعتباری را ایفا میکند و این مسیر با پیگیری مستمر، ارتقای سامانهها و حمایت قانونی ادامه خواهد یافت.
نظر شما