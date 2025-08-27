به گزارش خبرگزاری مهر، واقف بهروزی روز چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۸ طرح سرمایهگذار خارجی در استان جلب شد که از این تعداد ۱۹ طرح با ارزش ۳۱ میلیون دلار تحقق یافت. همچنین در پنجماهه نخست سال جاری ۱۴ طرح سرمایهگذاری خارجی جلب و ۸ طرح با جذب قطعی سرمایهگذار همراه بوده است.
وی افزود: دولت چهاردهم تاکنون قریب به ۳۷۵ میلیون دلار برای ۳۴ طرح سرمایهگذاری خارجی در استان جلب کرده که از این میزان ۲۲ طرح به ارزش ۵۲ میلیون دلار جذب شده است.
بهروزی با اشاره به رشد ۸۰ درصدی شاخص سرمایهگذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به میانگین سه سال گذشته، اظهار کرد: علیرغم شرایط نامساعد اقتصادی، روند استان رو به رشد بوده و عمده سرمایهگذاریها در حوزههای فولاد، نساجی، صنایع آلومینیوم، نیروگاه خورشیدی، صنایع غذایی، تولید پروفیل و ظروف یکبار مصرف انجام شده است. کشورهای ترکیه، امارات، کره جنوبی، چین و ارمنستان از جمله سرمایهگذاران خارجی فعال در استان هستند.
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه به کاهش نرخ تورم استان نسبت به میانگین کشوری اشاره کرد و گفت: نرخ تورم استان در سال ۱۴۰۳ به ۳۰.۵ درصد رسید که از میانگین کشور ۳۳ درصدپایینتر بود. همچنین نرخ بیکاری استان در بهار امسال ۵.۲ درصد گزارش شده که به طور قابل توجهی پایینتر از میانگین کشوری ۷.۳ درصد است.
بهروزی موضوع مالیات شرکت مس سونگون را نیز از عوامل تقویت درآمدهای استان عنوان کرد و افزود: طی سه سال اخیر بیش از دو همت مالیات و عوارض از این مجموعه به استان اختصاص یافته و رقم مالیاتهای استانی از ۱۸ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۷ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مولدسازی داراییهای دولت در استان گفت: تاکنون ۱۷۵ مصوبه هیأت عالی مولدسازی در استان تصویب شده که بیش از ۱۲ همت ارزش دارد و این ظرفیت وجود دارد تا ۴۰ همت منابع از این محل وارد استان شود.
بهروزی در ادامه با بیان اینکه عملکرد دستگاههای استان در شاخصهای اقتصادی برای نخستین بار در سال ۱۴۰۳ رتبه اول کشور را کسب کرده است، اظهار کرد: حدود ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در استان آذربایجان شرقی محقق میشود.
وی افزود: درگاه ملی صدور مجوزها نیز تحولی بزرگ در تسهیل امور سرمایهگذاری ایجاد کرده است؛ به طوری که تعداد درخواستهای مجوز از ۱۶ هزار مورد در سال ۱۴۰۱ به ۶۴ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده و در پنج ماه نخست امسال نیز بیش از ۲۲ هزار درخواست ثبت شده است.
