به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس از طریق پایگاه رسمی خود در تلگرام، برای نخستین بار تصاویری را فرماندهان خود که طی جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، گردان‌های قسام تصاویر اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، محمد الضیف و مروان عیسی معاون وی، باسم عیسی و همچنین محمد السنوار را منتشر کرد.

بدین ترتیب جنبش حماس برای نخستین بار شهادت محمد السنوار به دست رژیم صهیونیستی را تأیید کرد. تل آویو اعلام کرده بود که محمد السنوار در یک حمله هوایی در ۱۳ مه گذشته در خان یونس ترور شد.

همچنین تصویر محمد الضیف که تبدیل به معمایی برای صهیونیست‌ها طی ۲۰ سال گذشته شده بود منتشر شد.