۷۰۰۰ کشته و زخمی در میان نظامیان صهیونیست؛ تیپ معروف در صدر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، آمار رسمی منتشر شده در رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که از زمان آغاز جنگ در نوار غزه تاکنون دست کم ۹۰۰ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده است.

همچنین تعداد زخمی‌ها در میان این اشغالگران به ۶ هزار و ۲۱۳ تن افزایش یافته که حال ۹۲۵ تن از آنها وخیم است.

در این گزارشات آمده است که تیپ معروف گولانی بیشترین تعداد نظامیان به هلاکت رسیده را در خود جای داده است. نظامیان به هلاکت رسیده در نوار غزه از نظامیان ذخیره، یگان مهندسی، یگان زرهی و دیگر بخش‌ها بوده‌اند.

روز گذشته نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی از هلاکت دو نظامی تیپ گولانی خبر دادند.

منابع عبری زبان اسامی دو نظامی صهیونیست کشته شده در درگیری با مبارزان مقاومت در نوار غزه را منتشر کردند.

این دو نظامی که از نیروهای تیپ گولانی بودند، نحمان مائیر حاییم فاکنین ۲۰ ساله از ایلات و نوعم باتان ۲۰ ساله از کیبوتس یاد رامبام هستند.