نسل کشی مردم غزه ادامه دارد؛ قتل عام۷۷ فلسطینی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع بیمارستانی فلسطینی از شهادت دست کم ۷۷ نفر در حملات اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف غزه خبر دادند.

به گزارش منابع بیمارستانی در نوار غزه، این افراد از بامداد شنبه تاکنون در حملات ارتش اشغالگر به شهادت رسیده‌اند که ۴۷ نفر از آن‌ها در شهر غزه شهید شدند.

این منابع افزودند که در میان شهدای روز شنبه، ۱۹ نفر از افرادی بودند که در مرکز و جنوب نوار غزه در صف انتظار برای دریافت کمک‌های انسانی قرار داشتند.

گفتنی است که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز شنبه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۳ هزار و ۳۷۱ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۹ هزار و ۸۳۵ نفر رسیده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۱۲۴۰ نفر شهید و ۴۷۷۹۴ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.