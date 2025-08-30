تجاوز مجدد پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز مکرر به لبنان، این بار منطقه‌ای در جنوب این کشور را هدف حمله پهپادی قرار داد.

در این حمله، یک منزل مسکونی در «عیتا الشعب» در جنوب لبنان هدف قرار گرفت.

تاکنون گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حمله متجاوزانه منتشر نشده است.

منابع لبنانی روز جمعه نیز از حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک «صیر الغربیه» در النبطیه واقع در جنوب لبنان خبر داد.

در جریان این حمله، رژیم صهیونیستی با شلیک ۲ موشک این منطقه را هدف قرار داد.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.