آغاز ساخت مدرسه ۱۵ کلاسه روستای قلعه سین در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اردستانی، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه آموزش گفت: در تلاش هستیم تا با هدف توسعه عدالت آموزشی، چندین مدرسه جدید در سطح شهرستان پیشوا ساخته شود.

وی افزود: توسعه عدالت آموزشی یکی از اهداف مهم دولت در نظام تعلیم و تربیت است و با توجه به این رویکرد و همچنین پیرو سفر اخیر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به پیشوا، پیگیری‌ها جهت احداث مدارس جدید در جلیل آباد و پیشوا تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

اردستانی همچنین از آغاز عملیات ساخت مدرسه ۱۵ کلاسه در روستای قلعه سین خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه با حمایت دولت، همراهی خیرین و همکاری اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، آئین خشت‌گذاری این مدرسه به زودی برگزار و عملیات ساخت آن آغاز می‌شود.

سرپرست آموزش و پرورش پیشوا تأکید کرد که این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن امکانات بهتر برای دانش‌آموزان منطقه انجام می‌شود.