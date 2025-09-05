به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، بعد از ظهر جمعه، در جریان بازدید از مرکز زینبیه پیشوا، از برنامهریزی برای ارتقای مرکز «زینبیه» پیشوا به سطح دانشکده خبر داد.
بهارلو در ادامه اظهار داشت: این مرکز با بیش از ۲۵۰۰ دانشجومعلم نقش مؤثری در تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ایفا میکند و دانشجویان در رشتههایی همچون آموزش ابتدایی، الهیات، علوم تربیتی، ادبیات و مشاوره مشغول تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه ارتقای ساختاری این مرکز به سطح دانشکده در دستور کار قرار دارد، افزود: تبدیل مرکز زینبیه به دانشکده، زمینهساز ارتقای کیفیت علمی و عملی خواهد شد و معلمان توانمندتری برای حضور در مدارس استان تربیت میشوند.
بهارلو در ادامه کمبود فضای فیزیکی را یکی از چالشهای مهم این مرکز عنوان کرد و گفت: هماکنون مرکز زینبیه دارای یک ساختمان در ورامین و یک ساختمان در پیشواست که برای ارتقا به سطح دانشکده نیازمند تأمین سرانه آموزشی جدید است. وی افزود: در این راستا، آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با بهرهگیری از ظرفیت خیرین و امکانات موجود، توسعه زیرساختهای فیزیکی مرکز را دنبال میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران همچنین به پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و بیان داشت: در هفته جاری مانوری در همه مدارس استان برگزار میشود تا وضعیت کلاسبندی، ثبتنام دانشآموزان، توزیع کتب درسی و ابلاغ همکاران بررسی شود و هیچ دانشآموزی بدون معلم و کلاس تحصیل خود را آغاز نکند.
وی در پایان با تأکید بر تسریع خانوادهها در ثبتنام دانشآموزان گفت: از اولیای دانشآموزانی که تاکنون ثبتنام نکردهاند درخواست میکنم هرچه سریعتر برای تکمیل مراحل ثبتنام به مدارس مراجعه کنند.
