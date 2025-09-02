به گزارش خبرنگار مهر، مولدسازی دارایی‌های دولت، پروژه کلانی بود که در دولت قبل آغاز شد و قرار بود با فروش و واگذاری اموال یا زمین‌های بلااستفاده، دولت بتواند صدها پروژه نیمه تمام خود در سراسر کشور را به اتمام رساند.

یکی از بخش‌های مهم مولدسازی هم در وزارت آموزش و پرورش کلید خورد. از آنجایی که صدها مدرسه فرسوده در کشور وجود دارند و اعتبارات دولتی و کمک‌های خیران مدرسه ساز کفاف این تعداد مدرسه فرسوده را نمی‌داد؛ وزارت آموزش و پرورش مصمم شد در راستای طرح مولد سازی اموال و دارایی‌های بلااستفاده خود را بفروشد و بدهی خود به پیمانکاران گذشته را پرداخته و حداقل بخشی از طرح‌های نیمه تمام مدرسه‌سازی را به اتمام برساند.

با این حال طرح مولد سازی آن طور که لازم بود با سرعت پیش نرفته و اموال و دارایی‌ها چندان به فروش نرفت تا پروژه‌های نیمه‌تمام مدرسه‌سازی همچنان در انتظار اعتبارات بماند.

حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفتگو با مهر در خصوص علت تأخیر در اجرای طرح مولد سازی گفت: اجرای مولدسازی در کل کشور با موانع و مشکلاتی مواجه شده است. تغییراتی که در مدیریت این حوزه به وجود آمده جریان مولدسازی را تغییر داده است.

وجود ۵۲۰ پروژه فروش اموال در وزارت آموزش و پرورش

وی در خصوص تلاش برای دریافت هرچه سریع‌تر اعتبارات فروش این اموال ادامه دارد؛ گفت: البته آموزش و پرورش دستگاهی است که توانست بسته‌ای بالغ بر ۵۲۰ پروژه مدرسه فرسوده، زمین یا املاک بلا استفاده خود را در اختیار طرح مولدسازی قرار دهد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کل کشور افزود: اگر سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان محقق می‌شد؛ شاهد افتتاح ۴۰ کلاس درس از فروش یک ملک در این استان بودیم.

ساخت حداقل ۵۰ مدرسه بزرگ مقیاس با فروش ملک میدان ونک

وی در خصوص پروژه کلان فروش ملک بلااستفاده میدان ونک گفت: ملک شهید رجایی در هیئت هفت نفره شورای عالی مولدسازی، به صورت کارشناسی قیمت گذاری شد و به قیمت نهایی رسید و امیدواریم از این محل حداقل ۵۰ مدرسه بزرگ مقیاس تقدیم نظام آموزش و پرورش کشور نمائیم.

۴۳ مدرسه با طرح مولدسازی در خراسان رضوی ساخته می‌شود

خان محمدی در خصوص وضعیت مولدسازی در استان خراسان رضوی هم گفت: در خراسان رضوی اقدامات خوبی صورت گرفت و برای ارزش آفرینی، زمین‌های پروژه‌ها قطعه‌بندی شد و از محل تهاتر به عنوان پرداخت بدهی از طریق فروش زمین، ساخت ۴۳ مدرسه از محل این اعتبارات شروع شده و به کمک خیران مدرسه ساز این طرح جلو خواهد رفت.