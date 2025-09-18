به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه آیت الله مشکینی پیشوا، بعد از ظهر پنجشنبه، با حضور حجت‌الاسلام سید محمد حسینی میرامینی امام جمعه پیشوا، حمید دانش‌آموز فرماندار پیشوا، حسین اردستانی سرپرست و اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان، فرهنگیان، اولیا و دانش‌آموزان برگزار شد.

این زمین چمن مصنوعی که به عنوان دومین زمین چمن در تابستان و در راستای طرح سردار شهید سلیمانی آماده شده، در قالب برنامه «میدان همدلی» و همزمان با افتتاح ۵۱ طرح تربیت بدنی استان تهران به صورت متمرکز و مجازی افتتاح شد. این مراسم با حضور معاون تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران همراه بود.

حسین اردستانی سرپرست آموزش و پرورش پیشوا در این مراسم با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی ویژه سال تحصیلی جدید، گفت: با همت معاونت پرورشی و تربیت بدنی، مدارس و خیرین، سه زمین چمن مصنوعی دیگر نیز در ابتدای سال تحصیلی جدید در مدارس پیشوا به بهره‌برداری خواهد رسید و آموزش و پرورش پیشوا سال تحصیلی جدید را با ساخت مجموعاً پنج زمین چمن مصنوعی آغاز خواهد کرد.