کاهش شدید معاملات املاک در اراضی اشغالی؛ «امیدی به آینده نیست»

یک روزنامه صهیونیستی به کاهش شدید معاملات املاک در اراضی اشغالی به دلایل مختلف اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه صهیونیستی کالکالیست اعتراف کرد که معاملات ملکی در اراضی اشغالی به دلیل جنگ غزه و افزایش هزینه‌ها در این منطقه و نبود اطمینان نسبت به آینده به شدت کاهش پیدا کرده است.

روزنامه اقتصادی رژیم صهیونیستی با نام گلوبس نیز پیشتر در گزارشی تاکید کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی وزارت امور دارایی طی ماه اوت سال گذشته سرمایه گذارانی که تعداد زیادی ملک خریداری کرده بودند سرمایه‌های خود را از این بخش خارج کرده‌اند.

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با این روزنامه تاکید کرد: طی ماه اوت سال گذشته شاهد کاهش خرید ملک به میزان ۱۶ درصد در مقایسه با ماه‌های گذشته بودیم.

در این گزارش آمده است: به دلیل بی ثبات اقتصاد اسرائیل سرمایه گذاران بزرگ به دنبال سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر هستند. آنها از ضربات سنگین جنگ به بخش اقتصاد و افزایش نرخ اجاره‌ها سخن می‌گویند.

