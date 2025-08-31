کارشناس نظامی: عملیات اخیر «قسام» منحصر به فرد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، واصف عریقات کارشناس امور نظامی تاکید کرد که کمینهای مرگ نیروهای مقاومت در غزه علیه نظامیان صهیونیست بیانگر میزان ضعف این اشغالگران و دروغ بودن ادعاهای برتریجویانه آنها در میدان است.
وی در ادامه افزود، عملیات اخیر نیروهای قسام سطح پایین آمادگی نظامیان صهیونیست را رسوا کرد و نشان داد که آنها نتوانستند وقوع این عملیات را پیش بینی کنند به طوری که دست کم ۶ بالگرد برای کمک رسانی و انتقال زخمیها به غزه اعزام شد.
عریقات تصریح کرد این عملیات با عملیاتهای دیگر اختلافات زیادی دارد به ویژه آنکه در شب انجام و از سلاحهای مختلف و تاکتیکهای متفاوت استفاده شده است. این مسئله بیانگر آن است که مقاومت فلسطین تجهیزات و توان خود را برای رصد دشمن صهیونیستی ارتقا داده است.
