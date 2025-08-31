سومین دور حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی پس از حملات صبح امروز به مناطق مختلف از جمله علی الطاهر و نبطیه الفوقا و کفرتبنیت، بار دیگر این مناطق را هدف حمله قرار داد.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر به مناطق اطراف نبطیه الفوقا حمله کردند.

بامداد امروز نیز جنگنده‌های صهیونیستی یک منزل مسکونی در منطقه عیتا الشعب را هدف حمله قرار داده بود.

رژیم صهیونیستی با تایید خبر این حمله مدعی شده است که زیرساخت‌های حزب الله را در این مناطق هدف حمله قرار می‌دهد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته حملات رژیم صهیونیستی به لبنان ده‌ها شهروند لبنانی به شهادت رسیده اند.