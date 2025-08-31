تغییر محل برگزاری نشست مقامات صهیونیست از ترس یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، خبرنگار شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که محل برگزاری نشست مقامات این رژیم در دقایق اخیر تغییر کرده و نشست مذکور در یک مکان امن تر برگزار میشود.
منابع رسانهای رژیم صهیونیستی اذعان کردند که این اقدام در پی گسترش نگرانیها نسبت به واکنش نیروهای یمنی به ترور برخی مسئولان این کشور توسط تل آویو صورت میگیرد.
لازم به ذکر است که نشست کابینه جنگ رژیم صهیونیستی امروز برای بررسی جزئیات عملیات نظامی در غزه و نحوه مقابله با بزرگترین ناوگان رفع محاصره این باریکه برگزار میشود.
رسانههای صهیونیستی همچنین اعلام کردند که در این جلسه که با حضور بنیامین نتانیاهو نخستوزیر، مقامات امنیتی و وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برگزار میشود، قرار است تدابیری برای مقابله با بزرگترین ناوگان اعزامی رفع محاصره غزه اتخاذ شود.
