به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، استارت‌آپ ایرانی بتماف با تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین ذخیره‌سازی انرژی، گامی مهم در بهبود عملکرد و ایمنی باتری‌های لیتیومی برداشته است. این استارت‌آپ توانسته با بهره‌گیری از الکترولیت‌های جامد پلیمری حاوی نانوساختارهای فلز-آلی، راهکاری نوآورانه برای غلبه بر محدودیت‌های باتری‌های متداول یون لیتیوم ارائه دهد؛ راهکاری که می‌تواند آینده خودروهای برقی و دستگاه‌های قابل حمل را تحت تاثیر قرار دهد.

جهان امروز به سرعت در حال حرکت به سمت حمل‌ونقل پایدار و انرژی‌های پاک است. در این میان، باتری‌های یون لیتیوم به‌عنوان قلب تپنده وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی جایگاهی ویژه پیدا کرده‌اند. اگرچه این باتری‌ها به دلیل دانسیته انرژی بالاتر نسبت به همتایان خود توانسته‌اند بخش عمده‌ای از بازار جهانی را به خود اختصاص دهند، اما همچنان با مشکلاتی نظیر ایمنی پایین، زمان شارژ طولانی و محدودیت در چگالی انرژی روبه‌رو هستند. بتماف با درک این چالش‌ها، تمرکز خود را بر توسعه الکترولیت‌های جامدی گذاشته است که می‌توانند همزمان چندین ضعف کلیدی باتری‌های فعلی را برطرف کنند.

این استارت‌آپ با اتکا به توان تیم جوان و متخصص خود، موفق به تولید سلول‌های سکه‌ای آزمایشی شد که نشان دادند قابلیت رسانایی یونی بالاتر از ۳-۱۰ سیمنس بر سانتی‌متر را دارند. چنین سطحی از هدایت یونی، زمینه‌ساز تولید باتری‌هایی است که هم از نظر ایمنی و هم از نظر توان شارژ، بالاتر از نسل موجود خواهند بود. به بیان دیگر، فناوری پیشنهادی بتماف می‌تواند ظرفیت باتری‌ها را تا دو برابر افزایش داده و زمان شارژ را به کمتر از ۱۵ دقیقه کاهش دهد؛ مزیتی که تحقق آن در صنعت خودروهای برقی اهمیت زیادی دارد.

موفقیت‌های این استارت‌آپ در مرحله نمونه‌سازی اولیه ممکن شد. بتماف برای توسعه صنعتی و مقیاس‌پذیری این فناوری، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است و این تیم به‌طور دقیق مسیر رشد فناوری و تجاری‌سازی را ترسیم کرده و به دنبال جذب شریک تجاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند.

از مهم‌ترین برنامه‌های فعلی بتماف می‌توان به تکمیل فناوری و ثبت بین‌المللی اختراع (PCT) اشاره کرد. همچنین این استارت‌آپ مذاکراتی را با سرمایه‌گذاران خارجی آغاز کرده و در کنار آن، فروش دانش فنی خود را نیز در دستور کار قرار داده است. چنین رویکردی نشان می‌دهد که بتماف علاوه بر توسعه محصول، به‌دنبال ایجاد جایگاه علمی و اقتصادی پایدار در عرصه جهانی فناوری‌های نوین باتری است.

تیم اجرایی این استارت‌آپ متشکل از افراد متخصص و باانگیزه است. نرگس نوبخت به‌عنوان مدیر فنی و اجرایی پروژه و سید حامد ابوطالبی به‌عنوان همکار کلیدی، هسته اصلی فعالیت‌های تحقیق و توسعه بتماف را شکل می‌دهند. تلاش‌های این تیم با حمایت‌های ساختاری و مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همچنین ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو همراه شده است؛ حمایتی که نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این پروژه در سطح ملی است.

بتماف در چشم‌انداز خود دستیابی به باتری‌هایی را دنبال می‌کند که نه‌تنها کارایی و ظرفیت بیشتری داشته باشند، بلکه از منظر ایمنی نیز مطمئن‌تر باشند. این استارت‌آپ امیدوار است با تجاری‌سازی فناوری الکترولیت‌های جامد نانوساختار، ایران را به یکی از بازیگران اصلی زنجیره تأمین جهانی باتری‌های پیشرفته تبدیل کند.

آینده صنعت حمل‌ونقل و انرژی به فناوری‌هایی گره خورده است که بتوانند نیاز روزافزون بشر به انرژی مطمئن و پاک را پاسخ دهند. استارت‌آپ بتماف با نوآوری‌های خود در زمینه باتری‌های لیتیومی جامد، نه‌تنها می‌تواند به بخشی از این نیاز پاسخ دهد بلکه چشم‌انداز تازه‌ای از حضور ایران در بازار رقابتی فناوری‌های نوظهور ترسیم کند.