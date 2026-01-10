باتری سدیمی ایمن تر از ارزان تر از نسخه لیتیومی ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، تعداد روزافزونی از دستگاه‌های الکترونیکی از لیتیوم به عنوان ماده اصلی باتری استفاده می‌کنند. اما باتری‌های لیتیومی در معرض خطر بیش از حد داغ شدن و چالش کمبود منابع اصلی مواجه هستند که این امر به چالش‌های کلیدی و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.

محققان سراسر جهان هم اکنون در حال جستجو برای مواد تشکیل دهنده باتری با ویژگی‌های متناسب‌تر هستند.

تلاش‌های پیشین در طراحی باتری‌های سدیم و سولفور با مشکلات اجرایی روبرو شد زیرا آنها نیازمند مقدار زیادی فلز سدیم بودند و همین امر استفاده گسترده از آنها را محدود می‌کند. این طراحی‌ها همچنین برای ایجاد واکنش‌های شیمیایی مورد نیاز برای تولید انرژی در دمای اتاق با چالش روبرو بودند. استفاده از مقدار زیادی فلز سدیم در آند به طور معمول فراتر از مقدار لیتیوم در باتری‌های سنتی است.

در همین راستا محققان واکنش‌های شیمیایی را دستکاری کردند تا یک آند با ولتاژ بالا آزاد بسازند که در دمای اتاق عملکرد مناسبی داشت. آنها مدعی هستند طراحی جدید تخلیه شارژ ۳.۶ ولتی را در مقایسه با تخلیه ۱.۶ ولتی در نسخه‌های پیشین ارائه می‌کند.

باتری عملکرد الکتروشیمیایی و اجرایی خوبی از خود نشان داد و هزینه آن بسیار ارزان‌تر از نمونه‌های فعلی بود. این محققان مدعی شده اند هزینه‌های این باتری جدید بسیار ارزان‌تر از ابتری های سدیمی فعلی است.

همچنین الکترولیت سدیمی که در این باتری به کار رفته برخلاف الکترولیت مایع باتری‌های لیتیومی، غیرآتش زا است. هرچند طراحی جدید باتری نوید بخش است، محققان معتقدند ایمنی استفاده طولانی مدت یا مقدار زیاد از مواد شیمیایی به کار رفته در این باتری باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.