نازک ترین موبایل جهان با نمایشگر خمیده در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، موبایل های نازک دوباره محبوب شده اند. سامسونگ سال گذشته با عرضه دستگاه گلکسی اس ۲۵ اج این روند را آغاز کرد. اپل نیز مشغول آماده سازی برای رونمایی سری آیفون ۱۷ در هفته بعد است و اکنون برند تکنو نیز محصول خود را رونمایی می کند.

این شرکت تایید کرده دستگاه «پووا اسلیم ۵G» در چهارم سپتامبر رونمایی می کند. تکنو این دستگاه را نازک ترین موبایل دنیا با نمایشگری خمیده معرفی کرد. ابعاد دقیق دستگاه هنوز به طور رسمی اعلام نشده اما این شرکت در کنگره جهانی موبایل کانسپ دستگاه را که Spark Slim نامیده می شد، نمایش داد. موبایل پووا اسلیم شباهت زیادی به این نمونه اولیه دارد و به همین دلیل می توان ادعا کرد تکنو کانسپت مذکور را تحت نامی مختلف به یک محصول تجاری با تولید انبوه تبدیل کرده است.

با این وجود ممکن است به زودی این عنوان را ببازد. زیرا طبق شایعات آیفون ۱۷ ایر نازک تر است و ضخامتی حدود ۵.۵ میلیمتر دارد.

هرچند تکنو ضخامت موبایل را فاش نکرده اما جزئیاتی دیگر درباره این موبایل را اعلام کرده است. این دستگاه ابزارهای هوش مصنوعی مانند Circle to Search و دستیار هوش مصنوعی خود برند به نام Ella AI که قادر به کنترل با زبان های هندی است را نیز دارد.

جالب آنکه تکنو مدعی است موبایل مذکور بدون دسترسی به شبکه موبایل قادر به برقراری تماس است، البته نکته این ترفند اتکا به بلوتوث برای ارتباط مستقیم با دستگاه دیگر است که فقط درصورتی کار می کند که در فاصله مناسبی قرار داشته باشد.

همچنین این دستگاه مجهز به نسل پنجم اینترنت موبایل است. تکنو همچنین چراغ های ال ای دی به دور دوربین های پشتی اضافه کرده که در صورت تمایل کاربر می درخشند. پووا اسلیم ۵G با وجود قاب نازک خود یک باتری پنج هزار میلی آمپر ساعتی خواهد داشت.