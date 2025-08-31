خبرگزاری مهر - مجله مهر: در روزگاری که تب کلاس‌های کنکور و آزمون‌های آزمایشی بسیاری از دانش‌آموزان را درگیر کرده، شنیدن داستان موفقیت کسی که بدون مؤسسات پرهزینه و تنها با کتاب‌های درسی و برنامه‌ریزی شخصی توانسته رتبه چهارم کنکور علوم تجربی ۱۴۰۴ را به دست آورد، معنای دیگری پیدا می‌کند. امیرمهدی خزایی، دانش‌آموز ۱۸ ساله‌ای که روزی تنها پنج ساعت مطالعه هدفمند را برای خود کافی می‌دانست، امروز شاید بتواند به الگویی برای داوطلبان کنکور تبدیل شود؛ الگویی که می‌گوید «یک سال تلاش جدی کافی است، به شرطی که زندگی و نشاط را فدای استرس کنکور نکنیم.»

امیر مهدی خزایی رتبه چهار کنکور علوم تجربی ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شیوه مطالعه‌اش توضیح می‌دهد: «در دوران سال دوازدهم به طور میانگین روزی ۵ ساعت درس می‌خواندم، غیر از زمانی که در مدرسه بودم.» او باور دارد که کیفیت مطالعه اهمیت بیشتری از کمیت دارد و به همین دلیل هیچ‌گاه ساعت‌های طولانی و فرساینده را تجربه نکرده است.

این رتبه برتر کنکور معتقد است یک سال تلاش جدی می‌تواند برای رسیدن به موفقیت کافی باشد، به شرط آنکه داوطلبان در این مسیر از نشاط و تفریح غافل نشوند: «زندگی پر از فراز و نشیب است و سال کنکور تنها بخشی کوچک از آن محسوب می‌شود.»

او همچنین می‌گوید از همان ابتدا به نتیجه آزمونش امیدوار بوده است: «مطمئن بودم جزو رتبه‌های برگزیده خواهم بود.» با این حال، نگاه او به کنکور فراتر از یک رقابت تک‌بعدی است: «کنکور تنها یکی از راه‌های موفقیت است. اگر کسی در آن نتیجه دلخواه را به دست نیاورد، به این معنا نیست که در زندگی هم ناکام خواهد بود.»

خزایی اکنون انتخاب رشته پزشکی را در اولویت خود قرار داده و می‌گوید در آینده تخصص مغز و اعصاب را دنبال خواهد کرد. او در پایان با قدردانی از خانواده و دبیرستانش، تأکید می‌کند که بدون حمایت و همراهی آن‌ها رسیدن به چنین جایگاهی برایش ممکن نبود.