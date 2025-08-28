  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ و کشف ۱۳۳ کیلو گرم مواد مخدر

فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی فراجا از متلاشی شدن باند قاچاق و کشف مقدار ۱۳۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش توسط پلیس راه‌آهن کشور در استان کرمان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی فراجا گفت: در راستای مبارزه قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و برخورد ویژه با آنان مأموران پلیس راه‌آهن کشور با همکاری پلیس کرمان یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر را متلاشی کردند.

فرمانده یگان‌های انتظامی حفاظتی در ادامه افزود: یکی از اولویت‌های این فرماندهی برخورد قاطع با سوداگران مرگ بوده که همکارانم در پلیس راه‌آهن کشور با جدیت و پشتکار در انجام وظایف محوله با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از فعالیت اعضای یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع و پس از شناسایی محل فعالیت آنان در یک منزل مسکونی در شهر کرمان و بازرسی از منزل موصوف مقدار ۱۲۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۶ کیلو گرم حشیش کشف، تعداد ۳ متهم به هویت‌های معلوم دستگیر، ۳ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ دلالت، در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع تحت رسیدگی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما سربازان این مرز و بوم هیچ‌گاه از فکر خدمت به مردم شریف غافل نمی‌شویم و چه خدمتی بالاتر از مبارزه با سوداگران مرگ، که در این راستا پلیس عزم خود را بیش از قبل جزم کرده و مصمم به نابودی و ریشه‌کن کردن این معضل خانمان سوز است.

فاطمه کریمی

