توقیف محموله سنگ معدنی قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس حین کنترل محور بندرعباس- حاجی آباد به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲۰ تن سنگ معدنی قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.