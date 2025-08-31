  1. استانها
توقیف محموله سنگ معدنی قاچاق در بندرعباس

بندرعباس- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۲۰ تن سنگ معدنی قاچاق از یکدستگاه کامیون در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس حین کنترل محور بندرعباس- حاجی آباد به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۲۰ تن سنگ معدنی قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.

