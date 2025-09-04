کشف محموله ۵ میلیاردی چراغ هدلایت قاچاق در شهرستان حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گهکم شهرستان حاجی آباد روز گذشته در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به حاجی آباد به یک دستگاه کامیون تریلی، مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن، تعداد ۱۲۶ جفت چراغ هدلایت خارجی قاچاق که به طرز ماهرانه در قسمت‌های مختلف کامیون جاساز شده بود، کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی، ارزش کالاهای قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ هدایت شد.