  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

کشف محموله ۵ میلیاردی چراغ هدلایت قاچاق در شهرستان حاجی آباد

بندرعباس-فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد از کشف ۱۲۶ جفت چراغ هدلایت قاچاق در یک عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گهکم شهرستان حاجی آباد روز گذشته در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرعباس به حاجی آباد به یک دستگاه کامیون تریلی، مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن، تعداد ۱۲۶ جفت چراغ هدلایت خارجی قاچاق که به طرز ماهرانه در قسمت‌های مختلف کامیون جاساز شده بود، کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی، ارزش کالاهای قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ هدایت شد.

کد خبر 6579863

