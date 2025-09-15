  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

توقیف محموله سنگ معدنی قاچاق در حاجی آباد

توقیف محموله سنگ معدنی قاچاق در حاجی آباد

بندرعباس - فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد از کشف ۳۵ تن سنگ معدنی قاچاق از یک دستگاه کامیون تریلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گهکم روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محور بندرعباس- حاجی آباد واقع در منطقه روستایی شهدادی به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۵ تن سنگ معدنی قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد خبر 6590232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها