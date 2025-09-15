توقیف محموله سنگ معدنی قاچاق در حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گهکم روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محور بندرعباس- حاجی آباد واقع در منطقه روستایی شهدادی به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۵ تن سنگ معدنی قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.